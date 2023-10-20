學生個資嚴重外洩 議員：校園資安漏洞

高市學生個資外洩問題嚴重，連日來遭多名議員批評，指接到很多家長反映，畢業季或寒暑假會接到補習班或是學校招生電話，對方連家長、學生的電話、名字、住址等都非常清楚，質疑校園資安有漏洞；有議員也批教育局發出特教鑑定公文時竟洩漏全市699名特教生個資，犯了「低級錯誤」。教育局表示會督導學校改善，追究洩漏個資刑責，特教生個資外洩一事會檢討改進。

高雄市議會教育部門質詢，議員李雨庭前天指出，現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，畢業季或寒暑假常接到補習班或學校招生電話，她家裡也有應屆畢業生，自己就接到這類電話，先是打來家裡，接著打她手機，她反問對方怎會有電話？對方馬上掛掉電話。

李雨庭指對方知道小朋友及父母的電話等資料，是很大的威脅和隱憂，教育局到底如何控管學校個資？教育局長謝文斌答覆，個資是否由學校端流出待查，但教育局會督導學校做到個資保護，洩漏個資是違法並要負刑責的。高市校務系統由電腦控管，資安相關人員負責，教育局會加強控管登入查詢者。

市議員黃捷昨也反映，有特教老師抱怨，今年教育局突然發出公文要求提供特教生鑑定名單，指如果不按時間提供，會撤銷特教生資格！特教生名單提報時間家長都清楚，教育局卻突然發出公文，不只用詞強烈，附件還洩漏699名特教生個資。

劉姓家長說，個資若從學校洩漏就太不應該，現在詐騙這麼多，萬一有學生和家長因此受害，洩漏個資者也有責任。左營張女士說，有次看到念小學的女兒有支蠻可愛的筆，問是怎麼來的？孩子說放學時碰到一名大姊姊，只要寫上爸媽的名字和電話，就能拿到這支筆，她聽了傻眼，

關於特教生個資洩漏，謝文斌解釋，因特教承辦人是新手，未適當隱匿公文檢附的學生名冊個資，確有疏失，將強化新進人員教育訓練、法治觀念及科室內部公文督導機制，避免再發生。