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教師吸毒、罵生拍桌竟骨折 高市議員籲啟動不適任機制

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員朱信強今天在議會教育部門質詢時，要求教育局重視部分偏鄉教師適任問題。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員朱信強今天在議會教育部門質詢時，要求教育局重視部分偏鄉教師適任問題。記者徐如宜／翻攝

高雄市議員朱信強今天在議會教育部門質詢時，要求教育局重視部分偏鄉教師適任問題，一名輔導教師吸食毒品被查獲，另一名老師則經常拍桌辱罵學生，竟然拍到骨折。教育局長謝文斌表示，學校端應早期發現教師在教學時的異常樣態，啟動不適任教師處理程序，教育局對不適任教師會嚴格處理。

朱信強表示，這名教師吸毒後開車到外縣市，昏睡在路邊，被查獲車內還有毒品，消息傳出引發家長不安。一個應該是要輔導學生的老師，竟然自己吸毒，犯這麼大的錯誤，讓家長、學生情何以堪？

教育局表示，有關這名國中教師疑似吸毒案，教育局知悉時就要求該師不得再接觸學生。經學校調查該師確有違教師倫理事實，且情節重大，送教評會審議後已予解聘，教育局今年8月核定在案。

朱信強說，近日接獲偏鄉家長投訴，教師偶有情緒，情有可原，但不能是常態，有名國中教師教導學生時，經常性拍桌辱罵學生，拍桌子竟然拍到骨折，學生恐懼害怕，進而影響到學業，教師已不適任。偏鄉不如市區，家長多弱勢，許多是單視、隔代教養、新住民，家長會敢怒不敢言，教育局應投住更多心力。

謝文斌表示，學校端未通報此事，會深自檢討，應早期發現教師在教學時的異常樣態，啟動不適任教師處理程序，不適任教師會嚴格處理。

教育局說明，這名教師從開學請假至10月23日，至於手腕受傷原因尚需查明。將責請學校了解這名教師教學情形，如果有教學不力或不當管教等情事，將督導學校務必依相關議處。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市議員朱信強今天在議會教育部門質詢時，要求教育局重視部分偏鄉教師適任問題。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員朱信強今天在議會教育部門質詢時，要求教育局重視部分偏鄉教師適任問題。記者徐如宜／翻攝

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教師 教育局 吸毒

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