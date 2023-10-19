台電中山工商女排強強聯手 與正修科大建構人才培育
台電女子排球隊和中山工商女子排球隊，在企業聯賽、甲組聯賽及全國運動會各擅勝場，今天攜手正修科大簽訂三方合作備忘錄，台電提供排球技術指導、體育幹事名額，並贊助訓練經費，推廣基層排球運動；正修提供在職進修機會和運動獎助學金，精進球員素質，建構在地人才培育一條龍。
中山工商董事長陳國清、校長林昭億和學校女排隊，歡迎台電總公司代表，正修科大校長龔瑞璋、副校長黃柏文。台電女排隊及教練團、高雄市女排代表隊、前鎮國中、大寮國中、樂群國小、中庄國小女子排球隊百餘位教練與球員到場觀禮，立委林岱樺、體育署專委周國金見證簽約儀式。、
陳國清表示，台電和中山工商女排都是民國63年成立，台電陣中現有6人是中山工商出身的球員，戰績顯赫，台電自企業聯賽女子組開打以來，例行賽加上挑戰賽曾奪得21座冠軍獎盃。中山工商在甲組聯賽則笑擁14座冠軍，寫下賽史最多冠紀錄，代表高雄拿下12次全國運動會女排冠軍，代表國家參加世界中學運動會，拿下2座ISF金盃，為國爭光。
立委林岱樺居中協調，台電贊助訓練費用和獎助學金，並予技術指導，雙方不僅「強強合作」，還找正修科大提供進修管道，精進球員學業與技能，如虎添翼。台電不僅與中山、正修合作，也自110年起與高雄市政府聯合，以「高雄台電女子排球隊」參加企業聯賽，盼能再創佳績。
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