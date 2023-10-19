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黨產會入校辦活動令教師團體反彈 立委批動機可議
日前教育團體指出，桃竹苗等地高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習公文，質疑黨產會作為未必獲國人認同，卻能入校辦理研習，恐將政黨紛爭帶入校園。立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠、黨產會主委林峯正等人針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。
國民黨籍立委萬美玲質詢教育部長潘文忠、黨產會主委林峯正，表示黨產會到校內辦活動引發老師不滿，認為背後動機可議，是政府帶頭違反行政中立，並拿出採限制性招標的「不當黨產轉型正義議題勞務採購案」，得標木有枝劇場工作室宣傳海報，質疑因黨產會主導的活動、用黨產會資源卻進入校園辦理，才讓教師團體反彈，這樣的活動進入校園絕對是困擾，提醒教育部，教育資源有限，應該運用在家長、學生、教師身上。
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