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一金牌教練一教學傑出 基隆女中兩師獲傳炬獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆女中體育科老師陳欣如（右）、黃馨慧（左）獲今年教育部學校體育傳炬獎。圖／基隆女中提供
基隆女中體育科老師陳欣如（右）、黃馨慧（左）獲今年教育部學校體育傳炬獎。圖／基隆女中提供

國立基隆女中體育科老師陳欣如、黃馨慧獲今年教育部「傳炬獎」，陳欣如是學生眼中的「田徑隊媽媽」，也是「金牌教練」，她不放棄任何一位有機會發光發熱的孩子，近年來學校在各大田徑賽事屢獲金牌，都靠她扎實、不求回報的訓練。

陳欣如表示，田徑隊人數雖少，在各重大賽事均能獲得好成績，她細心照顧學生，常自掏腰包。例如選手黃郁媃極具天分，但逢青春期不易和家人溝通，陳欣如承擔起亦師亦母亦友的角色，相信嚴師出高徒。

今年全中運高女田徑1金1銀，黃郁媃1萬公尺第1名、5千公尺第2名，也在台灣國際田徑公開賽5千公尺拿走第4名，表現優異。陳欣如說，看到黃比賽中克服難關，是她教職生涯最大的成就。

校長陳明印表示，陳欣如每天清晨6點半前到校指導學生，教出的選手獲獎無數，屢破紀錄，「金牌教練」實至名歸。

黃馨慧致力於課程研發與教學創新，近年來擔任高級中等學校體育學科中心的種子教師，參與許多研習課程、計畫實踐， 並實際運用於課堂之中；樂趣化、品質化的教學使學生感受到體育課程的魅力，享受其中，獲「教學傑出獎」，多元課程發展開啟學生新視野。

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金牌 體育 基隆

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