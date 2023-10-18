重點領域獎學金 國科會承諾1/8名額給人文社會博士生

立法院教育文化委員會今天邀請國科會主委吳政忠舉行業務報告並備質詢。國科會、中研院、教育部近期均推出博士獎學金加碼計畫，但立委指出，美日等國近年已將STEM（科學、技術、工程、數學）領域改寫為STEAM，重新加上Art（藝術）領域，強調國科會提供的重點領域獎學金名額，至少有1/8、50名給予人文社會學科博士生，吳政忠也承諾，「沒問題。」

民進黨籍立委吳思瑤備質詢時調侃，吳政忠是不折不扣的「理科男」，雖於近期恢復科技顧問制度，目前找來八位科技專家，包含兩名以色列籍、德國籍學者，以及中研院長廖俊智、院士翁啟惠、台積電董事長劉德音、台大校長陳文章，但均是化工或半導體領域專家，同質性高。

1980年代，時任經濟部長李國鼎召開科技顧問會議，奠定經濟轉型並催生台積電，吳思瑤肯定吳政忠恢復科技顧問制度，但也指出，人文、藝術領域應持續拓展，要求「理工男」再加油。

吳思瑤也指出，美國於2010年便倡議STEM領域改寫為STEAM，重新加上Art（藝術）領域，歐盟2019年同樣開始推廣STEAM教育，日本文部科學省則於2021年實施STEAM方針，將藝術、文化、經濟、法律等層面一並納入，顯見台灣仍未跟上國際腳步。

為此，吳思瑤要求國科會承諾，除應擴大博士培育獎學金，也應於400名重點領域獎學金名額中，至少有1/8、50名給予人文社會學科博士生。吳政忠則承諾：「好，沒問題。」

此外，民眾黨籍立委張其祿也指出，目前三個單位均提出博士獎學金加碼方案，但綜觀整體，看似國科會提出每月給予4萬元補助條件較差，屆時博士生恐不青睞國科會方案。

吳政忠則回應，國科會提供博士生每月4萬元獎學金，若擔任研究助理等每月還有2至3萬元，一名博士生實際上約可拿7萬。