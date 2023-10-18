老師罰抄寫遭檢舉霸凌 校園陷濫訴

教師法於二○一九年大幅修法，詳細規畫不適任教師處理流程，但全國教師工會總聯合會昨日指出，修法上路以來，不僅未加快處理速度，學校反而為了處理名目繁多的各類事件，花費大量時間，甚至出現不少濫訴案例，不堪其擾。

全教總理事長侯俊良表示，近年不斷接獲校長、老師反應，新法未能符合預期效果，學校形同「法院」，不斷處理各式各樣的案件，甚至會延伸出案外案，耗費大量人力和時間。他舉例，學生衝突有嚴重霸凌和一般糾紛之別，以往輕微衝突只需教師知悉，藉即時輔導化解；修法後的新措施卻是無論案件嚴重與否，家長均有權要求學校調查。

侯俊良舉例，曾有學生因作業未寫遭罰抄課文，家長不滿，便嘗試各種管道檢舉教師，一一檢舉不當管教、霸凌或體罰等，更向上投訴至地方政府教育局和教育部國教署，學校均須啟動調查、找外部專家等開會，使校方疲於奔命。他直言，師對生樣態若涉及性平、嚴重體罰等，依法就該調查懲處，卻有不少家長將小事放大。

桃園市教師會理事長陳俊裕指出，新法上路以來只見教師動輒得咎，遭遇棘手個案時卻無支持系統。例如，依規定學生違規情節重大，可交由家長帶回管教，但法令未強制家長配合，不配合也無罰則，學校自然無能為力。

立委范雲表示，校園事件處理機制確實有多軌並行、繁瑣複雜等問題，建議制度應更明確，教育部也需建立支持系統，提供家長與時俱進的觀念促進親師合作。全教總則建議建構真正的教師支持系統，將機制化簡為繁、減輕學校負擔，讓教育人員回歸教學本務，並應落實親師合作，賦予家長管教責任和義務。

教育部表示，實務上師對生樣態因處理機制不同，確實易多軌並行；為完善處理機制，教育部已召開研修討論會議，後續將配合校園霸凌防治準則修正，將師對生調查機制納入解聘辦法中，避免重複調查。