影／解決高教危機 高教工會：國家資源投入增加、加強私校管理
高教工會下午舉行「台灣高教唯一轉機－邁向公共化」記者會，會議由高教工會組織部主任林柏儀、理事長周平、前秘書長陳政亮與會出席。
與會人士指出台灣的高等教育發展除了「患不均」（公私校得到國家公共資源挹注比例相差極為懸殊）以外，更嚴重存在著整體「患寡」（國家整體對高教公共資源投入長期過低）的問題，是高等教育的問題與危機。與會人士指出，台灣高教的轉機與出路，就是透過提高國家對高等教育公共資源的投入，並同時強化、落實對私校的各項監管，逐步全面落實「高教公共化」的最終目標。
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