全教總：教師法修法4年不如預期 校園變法院、濫訴不勝枚舉
教師法2019年大幅修法，並詳細規劃不適任教師處理流程。全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指出修法上路以來，不但沒有加快處理速度，反而為處理名目繁多的各種校園事件，學校花費大量時間，甚至出現不少濫訴案例，讓學校不堪其擾。
全教總理事長侯俊良表示，近年不斷接獲來自校長、老師的反應，新法未能符合預期效果，學校不停辦理各式各樣案件，甚至衍生出案外案，耗費大量人力和時間，形同法院。
侯俊良舉例，以學生間衝突為例，雖有嚴重霸凌和一般糾紛之別，過往輕微衝突的樣態只需教師知悉多能透過即時輔導化解；但依照修法後新措施，無論案件輕微與否家長均有權要求學校調查，學校需投入更多資源和時間處理，但學校不是法院，主管機關應思考如何較能確保學生最佳權益。
侯俊良表示，教師法修法區分霸凌、體罰等各式樣態，教育現場卻碰到有家長將小事放大，如學生因作業未寫遭教師罰抄課文，家長不滿，便嘗試各種管道檢舉教師，從不當管教到霸凌、體罰等一一檢舉，或向上投訴至教育局、國教署、立委，對學校而言均須啟動調查，找外部專家等開會，可說疲於奔命。
桃園市教師會理事長陳俊裕也指出，新法上路以來教師動輒得咎，教育人員被期待有教無類，但遇到棘手個案時卻無有效支持系統。如教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定，學生違規情節重大，學校經相關程序，學生可由監護人帶回管教，但法令也無強制監護人需配合，家長不願意，學校也無能為力。
立委范雲則表示，目前校園事件處理機制確實有多軌並行、繁瑣複雜等問題，如霸凌、體罰和不當管教通報時難以判定，若同時啟動多軌調查和審議又疊床架屋。建議制度應更加明確，教師才不會無所適從；教育部也應建立支持系統，提供家長與時俱進的兒權觀念，促進親師合作。
對此，全教總建議，修法應有整體思維；再者，應建構真正的教師支持系統，將機制化簡為繁、減輕學校負擔，也讓教育人員回歸教學本務；也應落實親師合作，賦予家長管及責任和義務，立法院和教育部應思考如何落實家長管教責任，重建親師互信。
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