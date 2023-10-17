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黨產會入中學辦座談 教團控教育部帶頭違反行政中立

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教產指出，日前接獲會員反應收到新竹中學與「不當黨產處理委員會」合辦相關座談研習公文，又黨產會素來政黨色彩濃厚，質疑是政府帶頭違反行政中立。報系資料照。
全教產指出，日前接獲會員反應收到新竹中學與「不當黨產處理委員會」合辦相關座談研習公文，又黨產會素來政黨色彩濃厚，質疑是政府帶頭違反行政中立。報系資料照。

全國教育產業總工會指出，日前接獲會員反映，桃園市、新竹縣、新竹市、及苗栗縣各高中職近日均收到新竹中學與「不當黨產處理委員會」合辦「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」研習公文，又黨產會素來政黨色彩濃厚，質疑是政府帶頭違反行政中立，背後動機可議。

全教產表示，該座談活動指導單位為教育部國教署，參加人員享有公假、差旅費及核發4小時研習時數，且該案還是依照教育部「高中優質化輔助方案」辦理。

但教育部9月發函予大學、縣市政府，指明年1月13日是正副總統及立委選舉投票，各機關學校人員於選舉期間，應確依《教育基本法》及《公務人員行政中立法》規定嚴守教育及行政中立，不得動用行政資源支持或反對特定政黨。

全教產質疑，該座談活動涉及黨產會，教育部既然發函要求學校不得動用行政資源、利用職務關係辦理相關活動，支持或反對特定政黨、嚴守教育及行政中立，但現在去把政黨色彩活動帶進校園，「這不是雙標，什麼才是雙標。」黨產會素來有爭議，如今卻於校園內開設座談，且站在特定政黨立場解讀問題，恐讓教師無所適從。

全教產質疑，政府已帶頭違反行政中立、甚為不妥，也呼籲教育部還給學校一個乾淨的校園。

對此，教育部回應，黨產會為行政院依法設置的機關，此外，人權教育為108課綱19項議題，依據教育部頒定「國家轉型正義教育行動綱領」，鼓勵學校發展相關教材與教案應用於教學現場。

教育部指出，經了解新竹中學辦理「112學年度參與式劇場教師工作坊實施計畫」，為該校與黨產會合辦，透過參與式劇場教師工作坊，豐富人權教育、轉型正義相關教材與教案。

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黨產會 教育部 行政中立 全教產

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