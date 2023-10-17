中信閱讀全壘打 借書換球票

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「二○二三閱讀全壘打—夢想象前行」，昨天啟動第二波兌換籃球門票活動，活動結合雙北的市立圖書館，民眾完成指定任務，就可免費兌換職籃Ｔ１聯盟衛冕軍新北中信特攻隊新賽季的主場門票。

邁入第八年的閱讀全壘打活動，足跡遍布全台十七縣市，帶動借閱逾十四萬本，更獲得「二○二三『財訊』財富管理大獎」最佳公益推動獎；今年第二波活動以雙北地區為主，串連台北市和新北市共計一百五十八家，合作圖書館數創下新高。

民眾到台北市合作圖書館，透過「點閱成金—閱讀存摺」系統，以借書換得點數，六點加上填寫活動問卷就能獲得兩張中信特攻例行賽主場門票兌換券；新北市借閱三本書以上並填寫活動問卷，可獲得兩張中信特攻例行賽主場門票兌換券，填寫活動問卷還有機會抽到中信兄弟棒球隊或中信特攻的精美好禮。

兌換活動至十二月卅一日止，總計將送出特攻二○二三到二○二四賽季，共五千張例行賽主場門票，吸引孩子邀約父母一起走進圖書館「借書換球票」，讓全家人的感情更加緊密。

今年閱讀全壘打活動由中信兄弟球員呂彥青、中信特攻球員林韋翰與中信飛牡蠣電競戰隊隊長黃楚軒擔任代言人，結合首次列入亞運的電子競技，邀請中信飛牡蠣成員分享職業電競選手自身的閱讀經驗及成長之路。