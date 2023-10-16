基隆4國中生參加亞洲啦啦隊錦標賽 謝國樑期勉創佳績

2023亞洲啦啦隊錦標賽暨亞青錦標賽，21、22日在印尼峇里島登場。基隆市長謝國樑今天接見參賽的4名選手和2名教練，勉勵此行創下佳績，另鼓勵基隆孩子熱情參與各項體育競賽。

代表我國參賽的4名選手為青少年彩球雙人組建德國中彭怡甄、熊沛柔，青少年嘻哈雙人組明德國中余昀瑾、銘傳國中簡詩芸。獲選國家隊教練為基隆市啦啦隊委員會教練方品璇、盧虹。

謝國樑說，今天很高興能為參賽選手鼓勵打氣，期待大家能把平時辛勤演練的成果展現出來，為生涯創造記憶深刻的體驗。