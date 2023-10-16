基隆4國中生參加亞洲啦啦隊錦標賽 謝國樑期勉創佳績
2023亞洲啦啦隊錦標賽暨亞青錦標賽，21、22日在印尼峇里島登場。基隆市長謝國樑今天接見參賽的4名選手和2名教練，勉勵此行創下佳績，另鼓勵基隆孩子熱情參與各項體育競賽。
代表我國參賽的4名選手為青少年彩球雙人組建德國中彭怡甄、熊沛柔，青少年嘻哈雙人組明德國中余昀瑾、銘傳國中簡詩芸。獲選國家隊教練為基隆市啦啦隊委員會教練方品璇、盧虹。
謝國樑說，今天很高興能為參賽選手鼓勵打氣，期待大家能把平時辛勤演練的成果展現出來，為生涯創造記憶深刻的體驗。
教育處表示，4名選手及2名教練是經過中華民國台灣競技啦啦隊協會正式選訓，與來自全台各路好手參加選拔，最終獲選為2023亞洲啦啦隊錦標賽國家隊教練及國家隊選手。
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