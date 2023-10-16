台日韓3國教師組織共同聲明 抗議日本排放核廢水入海

中華民國全國教師會今天指出，國際教育組織本月8日至12日在泰國曼谷舉行第二次亞太區執委會暨第三次女性執委會，台日韓三國教師組織共同聲明，抗議日政府排放核廢水入海。

全教會指出，該會為國際教育組織（Education International, EI）正式會員，隸屬於幅員最廣大、會員數最多的亞太區，並擔任亞太區執行委員一職，積極參與區域事務與相關決策。本月8日至12日，全教會派任執委、副秘書長李雅菁、偕同外事部主任蘇怡之前往泰國曼谷出席第二次亞太區執委會暨第三次女性執委會。

會中全教會與日本教職員組合（日教組JTU）、南韓全國教職員勞動組合（全教組KTU）兩個北亞區友會經過討論，共同發表聲明抗議日政府排放核廢水入海，強調「海洋是人類共享且共同守護的寶貴資產。生命、健康與生活若要永續，就必須以負責任的方式處理核廢水相關問題。」要求日本政府立即停止錯誤之舉，重視人民社會的心聲。

國際教育組織為當今規模最大之全球單一產業別工會聯合會，會員遍布五大洲178個國家，擁有高達3200萬教職員會員，並擔任各大國際組織之教育專業代表，積極推動教師專業地位之提升與勞動條件之保障，實現人人享有優質公共教育之目標。

共同聲明全文指出，今年8月24日，日本福島第一核電廠開始排放放射性核廢水進入大海。日本政府下此決策，並未全面聽取日本人民的心聲，亦忽視鄰近國家表達的嚴重關切。

排放受汙染的放射性核廢水入海將重創許多產業，包括漁業與觀光業，同時也威脅著當地居民的生活安危。然而，即便無法估計未來還會增加多少受汙染的核廢水，日本政府仍舊認為這是優先且唯一的選項。

海洋是人類共享且共同守護的寶貴資產。我們的生命、健康與生活若要永續，就必須以負責任的方式處理核廢水相關問題。全教會與日教組JTU、南韓全教組KTU共同發表聲明，抗議日本政府排放受汙染的放射性核廢水入海。

人類在福島第一核電廠災變中學習到寶貴的一課，就是只要發生核災，就不可能完全復原。我們身為世界的教育者與教師工會組織，堅信生命應該優於經濟考量。要求日本政府立即停止釋放受汙染的放射性核廢水進入大海，三國教師組織將持續合作努力，以實現非核家園。