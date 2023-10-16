臺大「NTU AR校友返校學習專案」 完成校友身分驗證，享多項學習優惠
國立臺灣大學近年來推動符合學習者需求的「未來大學」計畫，其中由進修推廣學院推動「NTU AR」校友返校學習專案，其中「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，意旨「校友返校學習充電」，針對完成身分驗證的臺大校友推出多項終身學習的優惠方案，鼓勵校友終身學習。
臺大進修推廣學院指出，112年下半年「NTU AR校友返校學習」專案自即日起至113年1月2日止，凡在進修推廣學院官網完成校友身分驗證者，除可參加「校友驗證抽獎活動」外，另得享「免費修讀線上課程」、「精選課程學費優惠」、「管理碩士學分班優惠」、「FB、Line@好康活動」等多項好康。臺大進修推廣學院指出，抽獎活動將在113年1月3日進行，最大獎是「113年12月31日前可免費任選一門研習班課程上課(最高價值78,000元)」、其他還有「課程折價券」等多項學習好禮，各項優惠方案請參考臺大進修推廣學院官網。
參加「NTU AR校友返校學習」專案的臺大校友，可先至臺大進修推廣學院官網註冊成為會員，再進行臺大校友身份驗證，完成後便可立即享有多項學習優惠，目前臺大進修推廣學院針對較受歡迎的研習班課程，開辦精鍊高階管理與實務班、新產品策略與定位工作坊、自我領導工作坊、資料視覺化－圖表說服力、大數據與商業分析─行銷篇、財務報表分析研習班、智慧飲食─破解食安疑慮、佛法與心理─正見解脫之道、邏輯說服力等課程，自即日起至113年1月2日止，經完成校友認證之臺大校友修讀這些精選課程，得享更多學費優惠，歡迎臺大校友返校充電進修。
在學校學習的時光，應該是我們人生旅程中一段單純、有趣、欣喜的時光，學習，總能在忙碌壓力的生活下與須要心靈慰藉時，讓我們得以找回平靜的思緒。臺大提供校友多項優質且免費或優惠的實體與線上跨域課程。您心動了嗎？想了解更多，請上【臺大推廣教育網】或電洽(02)2362-0502查詢。
「NTU AR校友返校學習」官網 https://ppt.cc/ffK23x「NTU AR校友返校學習」EDM https://ppt.cc/ftZkex
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