民團公布台灣性教育現況 呼籲落實全面性教育核心精神

台灣性別平等教育協會與勵馨基金會今天發布台灣小學、中學性教育現況的研究調查結果，呼籲政府重視教師在實施性教育教學時所面對的困難與壓力、學生的性教育受教權，且性教育教學應以學生的經驗為中心，並落實聯合國「全面性教育」（Comprehensive Sexuality Education）的核心精神。

記者會上立法委員范雲、現場教師、學生代表及學者皆分享對於性教育落實的觀察和建言，並呼籲教育部與社會大眾「擦掉焦慮、揮別恐懼，正視全面性教育」。 台灣性別平等教育協會、勵馨基金會與民進黨立委范雲（左一）等今天發布台灣小學、中學性教育現況的研究調查結果，呼籲政府除了應重視教師在實施性教育教學時所面對的困難與壓力、學生的性教育受教權外，應「擦掉焦慮、揮別恐懼，正視全面性教育」。記者胡經周／攝影