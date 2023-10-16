營養午餐需制定專法 增加營養師人力

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「制定營養午餐專法，才能改善食品來源、規範營養成分，讓學童吃得健康與安心！」民進黨立委蔡培慧16日於記者會表示，營養午餐沒有專法，導致食安常有疏漏，難確保食安與營養均衡，盼制定專法，擴張營養師人力、設立午餐追蹤平台。教育部回應說，等現有補助計畫，再進行評估。

制定專法確保食安

蔡培慧說，她到日本、韓國參訪，發現韓國的菜單由營養師高度主導，還可針對不同年齡與區域提供客製化菜單，而且營養午餐的餐盒可在學校直接用自動洗碗機洗，這些都是因制定專法所產生的制度，而台灣目前並沒有專法，各地自行其政下，很難要求各地確保營養午餐品質，無法讓學童吃得健康與安心。

因此她呼籲制定「營養午餐」的專法，對於食材的成本、來源才能進行有效管理，例如增加在地食材供應，減少碳足跡，還有增加偏鄉廚工等；且營養師的人力配置也要提升，否則很多營養師1人要負責多個學校，在偏鄉更會力不從心。她笑說，其實她的立法初衷是有學童曾跟她反映「不要再吃三色豆了！」

營養午餐示範飲食

「不要小看營養午餐的示範作用！」營養師全國聯合會理事李哲佑指出，我國肥胖盛行率30%，成人三高比例將近一半，正確的飲食觀念愈來愈重要，若能增設營養師人力與制定菜單的權限，可改善飲食均衡、推廣正確飲食觀念，起到示範作用。

但李哲佑提到，台灣營養師40班才配1位，可我國僅17%學校有超過40班，很多營養師都是1人兼4到5校，與日韓比例相差懸殊（1營養師配500學生），因此要透過專法增加營養師人力。

先推動補助計畫

對此，教育部學務校安組午餐科代理科長朱姝瑾回應說，雖在108年有公告專法草案，但因人力編列與經費籌措仍有問題，因此這幾年先推動「偏鄉午餐加碼補助」、「中央廚房改善」等計畫，目前還在意見蒐集與反饋的階段，無法確保在這個會期制定專法送到立法院。

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