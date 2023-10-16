台大寄存15名額 教團：應減招反映市場現實

今年國立大學29個寄存名額中，台大竟占15個，且都是大學部文組同一個系。元智大學校長廖慶榮認為，不是招不到學生，而是招不到台大認為優秀的學生，且在少子化的趨勢下，國立大學不該再增加名額，老師數量也須減少；教團表示，台大寄存名額反映市場趨勢，每個學校都該重新盤點、各科系需縮編。

廖慶榮表示，寄存名額對很多學校來說是怕招不到學生，但對台大來說，不是招不到，而是招不到他們認為優秀的學生，今年台大大學部某文組科系申請獲准15個寄存名額，相信這是經過校務會議討論的結果；少子化不該只是私立大學的問題，政府、國立大須共同協助高教健全發展，以目前狀況，國立大學不該再增加名額，並讓私立大學有更多生存空間。

廖慶榮說，比起歐美先進國家每所大學學生數量約1000至3000人，台灣不少大學學生從過去1萬人，近年受少子化影響降至5000至6000人，仍算很多，縮減規模是合理且可發展，但縮減過程如何能平順是個大問題。學校與企業不同，企業若生意不好、業務訂單減少，裁員不是太大問題，但學校不管公私立在學生減少情況下，如何讓老師減少，是困難且難做到的事情；學生減少是必然的過程，既然學生減少，老師也要減少，政府及學校需好好思考相關事宜及退場機制。

廖慶榮指出，除減少教職員人數外，也須以外籍生來補本地生的不足，但許多國家都爭取外籍生，如日本、中國，所以需要政府提供一些措施來協助各校爭取外籍生。

私校工會副理事長尤榮輝指出，連龍頭大學都要寄存名額，表示少子化衝擊已到國立大學。對於很多私校來說，寄存名額根本是「寄無可寄」，勢必要面臨退場。而未來十年私立大學出現退場潮，國立大學也會面臨招生危機。

尤榮輝認為，寄存名額目的只是美化註冊率，提醒考生不能只看註冊率，「那只是美化的數字」。他認為教育部不能只公告整體的寄存名額，必須公告單一系所的寄存名額，以及近五年招生人數變動的情形，才能真實反映此一校系的狀況，避免學生誤踩地雷。

大學問執行長魏佳卉說，現在各校都該重新盤點人數、科系應做一些縮編。台大寄存反映市場趨勢，該校某文科系出現15個寄存名額，顯示該科系招生情況不佳，台大過去雖每個科系都滿招，但很多都是大二就轉系，台大沒辦法抗拒教育部外加名額，只能技術性處理。

魏佳卉指出，過去20年受少子化影響，學生數量年年減少，但台大大學部招生名額卻年年增加，這是很弔詭的情況，「目前情況台大應同步減招來反映市場現實」；另頂大台、清、交、成、政等大學錄取人數占所有學測人數的10％，也就是說PR90就可以上頂大，相比過去前3％才能進入頂大情況差很多，台大收到PR值這麼差的學生也會有影響。