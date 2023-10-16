台積電青年學生文學獎贈獎 小說首獎謝宛彤 「創作餐桌搬上台北」
第廿屆台積電青年學生文學獎昨天舉行贈獎典禮，老中青三代作家齊聚一堂。小說組評審林俊穎表示，本屆的徵文時間出現在疫情解封之後，參選作品和上屆相較「回歸平實穩健的作風」，把關注的焦點放到家庭與社會，「和自我拉開距離」，視野更開闊。
今年邁入第廿屆、由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」，由作家郭強生主持贈獎典禮，包括作家廖玉蕙、鍾文音等人參與盛會。
台積電文教基金會董事長曾繁城致詞時表示，廿年來，台積電開心陪著青年作家透過徵獎和講座，「給他們信心陪他們成長」。他幽默表示，ＡＩ時代來臨，希望以後藝術不會有「機器人的味道」。
「ＡＩ當道、短影音成為主流，但文字依然會存在」。聯合報社長游美月表示，她對文學有兩大提問，一是文字能夠在這個時代存續？「我在今年的參選作品找到答案」，除了文字沒有其他媒介可以展現這樣的力量。二是ＡＩ會取代媒體和作家？她認為新世代可以運用ＡＩ的力量，讓人類的感情和文化延續下去。
游美月說，這也是一個戰爭不遠的時代，「聯合報會和台積電繼續耕耘這文學這一畝田，希望讓文字產生更多良善的力量、抵抗衝突和危機」。
台中一中二年級學生謝宛彤以真實家庭經歷創作的「有耳無喙」獲小說組首獎，她表示，爺奶、外公外婆和爸媽全員出動陪她出席典禮，「創作的餐桌整個搬上台北」。
新詩組首獎楊沂珊不克出席，由二獎得主、板橋高中高二學生楊禮慈代表致詞。「寫作對我來說是擁抱」，楊禮慈表示，每次重讀自己的作品都會產生「被擁抱」的感覺。散文首獎得主、新竹女中高三學生劉亦奇則說，只要準備好，文字會為你紀錄人生，這是一件很幸運的事情。
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