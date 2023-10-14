快訊

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

周杰倫演唱會堅持實名制 黃牛「等不到主辦方改規則」退票慘賠數十萬

喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蟲出江湖！ 「濕地昆蟲展」台中潭子國小展至10月22日

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／立法委員楊瓊瓔提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／立法委員楊瓊瓔提供

「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，現場有為數眾多的水生昆蟲實體標本，還有3D仿真昆蟲，列印放大型古代巨蜻蜓及放大型龍蝨等，讓參訪者能近距離觀察體驗，展期即日起至10月22日止。

教育局表示，聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)極為重視保育陸域生態議題，這次和中興大學合作，展覽移師潭子國小辦理，同時也讓昆蟲學系的學生發揮所學，將平日所學的知識以科普方式分享給學童與民眾。

展覽除提供平日學校申請及民眾自由參展外，假日並開放定時導覽及自由參展；另，10人以上團體可申請導覽預約。

昆蟲學系葉文斌主任表示，展區介紹各類濕地特性與存活其中的昆蟲，說明濕地昆蟲生存環境所面臨的危機以及昆蟲對於生態的重要性，引導觀展民眾及學童感知生態保育的重要性。

配合展版內容，有為數眾多的水生昆蟲實體標本，讓參訪者近距離觀察體驗這些標本館館藏的珍貴標本。

為讓訪者對展示內容更有感覺，特地以3D仿真昆蟲，列印放大型古代巨蜻蜓及放大型龍蝨等數種代表性水生昆蟲，讓參訪者能近距離觀察體驗。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國等人參與活動，楊瓊瓔說，展覽分三大版區，主要介紹濕地昆蟲的生態，利用三大版區的圖文解說以及標本、模型、展版與擬真造景，打造沉浸式展覽，宛若置身其中般，身歷其境的體會昆蟲世界的神奇與美妙。展區最後以昆蟲的角度出發，讓民眾了解濕地保育的重要性。

展覽時間即日起至10月22日，平日上午9時至下午4時；假日上午9時至下午5時，展覽地點在台中市潭子區潭子國民小學體育館(台中市潭子區中山路二段435號)，開放一般民眾免費參觀。

預約可洽潭子國小學務處洪主任及藍組長，電話：04-25324610分機202或247；可預約時間為(平日)上午8時30分至12時30分及下午1時點30分至下午4時。

「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／立法委員楊瓊瓔提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／立法委員楊瓊瓔提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供
「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，展期即日起至10月22日止。圖／台中市教育局提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

濕地 台中市 楊瓊瓔 生態保育

延伸閱讀

地上看到「詭異炸毛黑蟲」還會動！他好奇PO網求解 專家傻眼打臉：這不是昆蟲

藍委問是否支持營養午餐「全面禁用液蛋」 陳建仁：矯枉過正

台中大雅陽明國小PU跑道殘破 民代爭取經費整建

中三、八選區街口好熱鬧 藍、綠高掛競選看板有看頭

相關新聞

歌仔戲名小生變身女百合 金枝新作中展妖嬌

台客天團金枝演社以台語歌舞喜劇「浮浪貢開花」系列膾炙人口，全新第五部曲《再會啦心所愛的人》，今明兩天在台北表演藝術中心球...

蟲出江湖！ 「濕地昆蟲展」台中潭子國小展至10月22日

「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，現場有為數眾多的水生昆蟲實體標本，還有3D仿真昆...

吳清基久任台灣教育大學系統主席 監察院要教育部改進

監察院教育及文化委員會通過監委葉大華、蘇麗瓊、蔡崇義調查報告，針對輿論批評教育部前部長吳清基退休後擔任多種職務，且久任台...

新竹地區高中增班增額迫在眉睫 國教署允諾1個月內報告

大新竹地區學生數持續增長，高中量能卻可能遭遇不足，竹北市長鄭朝今受立委沈發惠之邀赴立法院與教育部座談，要求教育部盡快研擬...

大學帶頭推「美感進行式」 教育部美感計畫3000校參與

教育部推動美感教育中長程計畫今（10/13）舉行第二期五年計畫（108-112）課程與教學成果，結合「幼兒園美感教育扎根...

家長會募款單須繳回條疑似強迫捐款 家長憂不捐「被貼標籤」

每間學校的經營，背後都少不了家長會的支持，但家長會的募款邀請常讓家長們煩惱到底該不該捐。一名家長近期收到學校家長會的募款單，並附有回條，必須要家長寫出願意贊助的金額並簽名繳回，疑似變相「強迫捐款」，讓他不知道怎麼做比較好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。