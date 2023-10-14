蟲出江湖！ 「濕地昆蟲展」台中潭子國小展至10月22日

「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，現場有為數眾多的水生昆蟲實體標本，還有3D仿真昆蟲，列印放大型古代巨蜻蜓及放大型龍蝨等，讓參訪者能近距離觀察體驗，展期即日起至10月22日止。

教育局表示，聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)極為重視保育陸域生態議題，這次和中興大學合作，展覽移師潭子國小辦理，同時也讓昆蟲學系的學生發揮所學，將平日所學的知識以科普方式分享給學童與民眾。

展覽除提供平日學校申請及民眾自由參展外，假日並開放定時導覽及自由參展；另，10人以上團體可申請導覽預約。

昆蟲學系葉文斌主任表示，展區介紹各類濕地特性與存活其中的昆蟲，說明濕地昆蟲生存環境所面臨的危機以及昆蟲對於生態的重要性，引導觀展民眾及學童感知生態保育的重要性。

配合展版內容，有為數眾多的水生昆蟲實體標本，讓參訪者近距離觀察體驗這些標本館館藏的珍貴標本。

為讓訪者對展示內容更有感覺，特地以3D仿真昆蟲，列印放大型古代巨蜻蜓及放大型龍蝨等數種代表性水生昆蟲，讓參訪者能近距離觀察體驗。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國等人參與活動，楊瓊瓔說，展覽分三大版區，主要介紹濕地昆蟲的生態，利用三大版區的圖文解說以及標本、模型、展版與擬真造景，打造沉浸式展覽，宛若置身其中般，身歷其境的體會昆蟲世界的神奇與美妙。展區最後以昆蟲的角度出發，讓民眾了解濕地保育的重要性。

展覽時間即日起至10月22日，平日上午9時至下午4時；假日上午9時至下午5時，展覽地點在台中市潭子區潭子國民小學體育館(台中市潭子區中山路二段435號)，開放一般民眾免費參觀。

預約可洽潭子國小學務處洪主任及藍組長，電話：04-25324610分機202或247；可預約時間為(平日)上午8時30分至12時30分及下午1時點30分至下午4時。