鄭朝方提新竹地區高中增班 國教署：1個月內報告

竹北市長鄭朝方今天表示，新竹地區高中就學人口暴增就學不易，教育部應盡快研擬方案，減輕就學壓力。國教署指出，將於1個月內就教育部部分，提進一步書面報告。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，鄭朝方受民進黨立委沈發惠邀約到立法院與教育部進行雙向交流座談，針對新竹地區高中就學人口暴增就學不易問題，教育部應盡快研擬方案。

鄭朝方表示，竹北地區人口成長速度超乎預期，依照目前情況，新竹就學人口將會越來越多，而竹北市轄內公立高中僅有2間數量相對少，目前預計116學年大新竹地區高中不足缺口將達高峰，造成許多學生得至鄰近縣市跨區就讀。

他指出，建議應透過增班、增設完全中學方案，以解決就學問題，但設立條件也要搭配交通車等配套措施，竹北市公所將研議透過市區免費公車協助因應。

沈發惠表示，教育部應對短期增班盡速提出具體規劃，對於增設完全中學雖為縣府職權，也請教育部緊盯在短時間內給予具體目標，以解決竹北就學資源不足問題。

國教署署長彭富源告訴中央社記者，將與地方政府共同評估116學年（龍年效應）大新竹區高中增班需求，並於1個月內就教育部部分提出進一步書面報告；另亦請新竹縣政府就改制完全中學部分予以考量。

高等教育司專委吳志偉指出，台大已明確表達無意願附設高中，至於新竹是否增設或改制完全中學，尊重地方政府及國教署評估。