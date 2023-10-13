新竹地區高中增班增額迫在眉睫 國教署允諾1個月內報告
大新竹地區學生數持續增長，高中量能卻可能遭遇不足，竹北市長鄭朝今受立委沈發惠之邀赴立法院與教育部座談，要求教育部盡快研擬方案解決暴增就學不易問題，國教署允諾將於1個月內提出大新竹高中增班增額具體規畫報告。
鄭朝方表示，目前竹北市人口近22萬，為全國第2多人口縣轄市，僅次於彰化縣彰化市，預估任期內將超越彰化躍升全國第一，但竹北市轄內公立高中僅有2間，依照目前人口增長速度，新竹就學人口將會越來越多，期盼透過增班、增設完全中學方案來推動，以最速效率方式解決燃眉之急。
鄭朝方指出，大新竹地區高中就學問題僧多粥少，透過數據顯示，今年招生數約8千多人、畢業生有1100多人，預計2025年大新竹地區高中不足缺口將達高峰，預計增加約1700名學生將沒學校可讀，其中尤以竹北情況最為嚴峻，許多學生被迫得至鄰近縣市跨區就讀，建議率先透過增班、設立完全中學進行。
鄭朝方提到，因設立完全中學條件也必須搭配交通車等完善配套措施，未來竹北市公所將研議透過市區免費公車協助因應，若能設立完全中學，則建議以高鐵區、交通節點為增設區位考量。
國教署長彭富源允諾，盡全力朝會中提議增班、設立完全中學來努力，將於1個月內提出具體規畫書面報告。高等教育司專委吳志偉表示，高等教育司會與台大等大學院校溝通，可望挹注資源協助增設或改制完全中學。
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