國中生段考前拍宣導片引反彈 竹市府：學生同意

新竹市長高虹安原訂16日與新科國中學生共拍關埔地區通學專車宣導影片，卻是該校段考前1天引起反彈，竹市府今天說，影片拍攝學生有簽署同意書，也對拍攝時間沒有疑義。

有民眾在臉書發文表示，東區新科國中家長在通訊軟體收到通知，其中1則訊息是高虹安要拍關埔通學專車影片，徵求15位學生配合站在市長與校長旁邊，但影片拍攝時間卻是16日、學生段考的前1天，遭質疑不妥。

民眾說，竹市府每年編列約新台幣600多萬元補貼關埔地區通學的8條路線專車，卻只給關埔地區的住戶學生搭乘，目前往新科國中路線約44人，往建華國中路線約11人登記，全部僅55名學生搭乘。

也有民眾表示，關埔地區跨區就學的學生不只55人，很多是家長自行接送，市府開設通學專車立意不錯，但每年花600多萬元，卻只有55名學生受惠，其他偏遠地區或搭不到公車的學生，卻無法享受此優惠，是獨厚關埔地區學生。

民眾說，新竹市國中生約1萬2252人，市府僅拿關埔學區55人的政策專程拍影片，過於誇大，若要宣揚政績，也應要是以多數市民受惠為主。

對此新竹市政府向中央社記者表示，影片拍攝是徵詢自願的學生，對於影片拍攝時間，學生當時也都有簽署同意書，且對拍攝時間沒有疑義。

市府說，若有造成學生、家長的擔心與不便，教育處也會與學校溝通，會尊重學生家長意願，也會做妥適時間安排，但目前未有接獲教師或家長、學生有反對等情形。

市府說，關埔地區人口稠密，學生數增導致部分孩子未能就近入學，為解決此區域就學問題，市府研議學區劃分相關事宜，也透過安心通學專車協助關埔地區非自願越區就讀的孩子安心就學，部分補助照顧孩子們就學通勤需求。