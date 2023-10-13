台東縣國中小老舊廁所改善 教育部再補助18間
民進黨立委劉櫂豪今天表示，教育部日前通過補助台東縣國中小18間老舊廁所改善，這幾年累計改善240間，讓學童在優良乾淨環境下安心學習。
劉櫂豪今天在臉書（Facebook）貼文指出，他向教育部爭取經費協助台東縣池上國中、福原國小、泰源國中、豐田國中共計18間老舊廁所改善，已獲同意。
貼文表示，有鑑於全國各地國中小學陸續邁入校舍老舊問題，教育部特別擬定計畫，分期協助各地廁所整修，他於2019年爭取新台幣8954萬6000元，協助台東縣36間學校共149間廁所改善；今年8月再爭取5598萬3800元補助19間學校改善73間老舊廁所。
他指出，這次再爭取第2波補助，包含池上國中8間廁所、福原國小4間廁所、泰源國中4間廁所及豐田國中2間廁所。總計爭取補助台東縣59間國中小、240間廁所改善。
劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，教育部補助學校老舊廁所改善，改善教學環境，執行成效深獲肯定，由於台東縣各校尚有許多需求，因此他積極向教育部爭取補助，盼能加速協助提升校園環境，促進教學發展，培育出身心健全的學子。
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