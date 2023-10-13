快訊

「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了

最新民調出爐！過半民眾認為「2024該政黨輪替」 3成1同意侯友宜主導藍白合

機車騎士驚見「金毛暖男塞滿車」超興奮哇哇亂叫 網笑：電宰豬都不敢這樣運

台東縣國中小老舊廁所改善 教育部再補助18間

中央社／ 台東縣13日電

民進黨立委劉櫂豪今天表示，教育部日前通過補助台東縣國中小18間老舊廁所改善，這幾年累計改善240間，讓學童在優良乾淨環境下安心學習。

劉櫂豪今天在臉書（Facebook）貼文指出，他向教育部爭取經費協助台東縣池上國中、福原國小、泰源國中、豐田國中共計18間老舊廁所改善，已獲同意。

貼文表示，有鑑於全國各地國中小學陸續邁入校舍老舊問題，教育部特別擬定計畫，分期協助各地廁所整修，他於2019年爭取新台幣8954萬6000元，協助台東縣36間學校共149間廁所改善；今年8月再爭取5598萬3800元補助19間學校改善73間老舊廁所。

他指出，這次再爭取第2波補助，包含池上國中8間廁所、福原國小4間廁所、泰源國中4間廁所及豐田國中2間廁所。總計爭取補助台東縣59間國中小、240間廁所改善。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，教育部補助學校老舊廁所改善，改善教學環境，執行成效深獲肯定，由於台東縣各校尚有許多需求，因此他積極向教育部爭取補助，盼能加速協助提升校園環境，促進教學發展，培育出身心健全的學子。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

廁所 台東 教育部

延伸閱讀

教團要求準公幼比照公立標準納管 教育部：將研修契約

賴坤成今成立挺賴新組織 台東信賴台灣之友會疑鬧雙包

影／藍綠立委參選人同框較勁 台東國慶日升旗場面盛大

教育部廣告影片「助攻」少子化惹議 今再道歉自陳4缺失

相關新聞

家長會募款單須繳回條疑似強迫捐款 家長憂不捐「被貼標籤」

每間學校的經營，背後都少不了家長會的支持，但家長會的募款邀請常讓家長們煩惱到底該不該捐。一名家長近期收到學校家長會的募款單，並附有回條，必須要家長寫出願意贊助的金額並簽名繳回，疑似變相「強迫捐款」，讓他不知道怎麼做比較好。

教團要求準公幼比照公立標準納管 教育部：將研修契約

教育再公共化聯盟等4個教育團體今召開記者會，要求準公幼應進一步以「公立標準」納管，若政府做不到，就應設置準公幼落日期限。...

改善重理科輕人文 中研院明年首推人文菁英博士計畫

中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，中研院明年1月將推出人文社會科學菁英博士班的獎學金計畫，「是全台灣從未推出過的」，...

明道大學欠薪5董事仍未繳罰鍰 教育部移請法務部執行

位於彰化縣的明道大學將於明年7月底退場，由於該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月已依照私校法，裁處學校...

苗栗農工校長謝世宗服務杏壇40年 畢生青春奉獻2所學校

國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文親自頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵，今年獲4...

準公幼違規比率達三成三 教團要求以「公立標準」納管

教育再公共化聯盟等4個教育團體今召開「拒絕假公共化學前教育政策」記者會，指準公共化幼兒園是政府和私幼業者簽約，期望達成公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。