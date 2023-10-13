家長會募款單須繳回條疑似強迫捐款 家長憂不捐「被貼標籤」
每間學校的經營，背後都少不了家長會的支持，但家長會的募款邀請常讓家長們煩惱到底該不該捐。一名家長近期收到學校家長會的募款單，並附有回條，必須要家長寫出願意贊助的金額並簽名繳回，疑似變相「強迫捐款」，讓他不知道怎麼做比較好。
一名家長在臉書社團「匿名公社」發文表示，最近收到一張家長會的募款單，內文提到校慶活動除了希望學童家長出席外，也能參與樂捐活動。該校家長會表示，樂捐金額將直接用於學校重要項目，若樂捐金額達1000元以上，家長會也會回饋精緻餐點、禮盒等給捐款家長。從募款單上可見，每位家長都必須繳交回條，除了簽名之外還須填寫願意贊助的金額，讓該家長，擔心不捐會被「貼標籤」。
許多網友對於家長會的作法感到訝異，「都要交回條，卻沒有不捐的選擇可以勾」、「感覺根本就是強迫捐款」、「不是委員才會捐款嗎」、「學校窮到要樂捐？不是都有企業贊助之類的」、「我以為家長會就是在幫忙學校出錢的，沒有看過家長會叫家長一起樂捐的」。
網友們建議該名家長若不想捐就不勉強，或是在能力範圍內捐款就好，「沒說不能寫0吧」、「手頭無法就不要捐，並沒有強迫」、「我個人會選擇最低消費，或者跟家長會要銀行帳號，匯自己可以捐的金額」、「你要捐就捐自己家裡狀況，如果每年所得稅比較多，捐款可以抵稅，也能幫助學校，就量力捐一些，如果沒有，也無所謂的」。
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