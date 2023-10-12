明道大學欠薪5董事仍未繳罰鍰 教育部移請法務部執行

位於彰化縣的明道大學將於明年7月底退場，由於該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月已依照私校法，裁處學校10名董事各50萬元罰鍰，但教育部表示，目前僅有5名董事完成繳納，將會移請法務部執行。

明道大學因財務狀況欠佳，教育部私校退場審議會於今年6月開會決議，自今年8月1日起、112學年明道大學全面停招，明年7月31日停辦退場。

明道大學過去已爆發數個月欠薪爭議，為此，39名教職員曾出面向法院提告，要求學校及董事會給付薪水，教育部今年七月也依私校法第77條第2款，裁處學校法人第7屆董事會10名董事各50萬元罰鍰。

但教育部指出，9月已函催受裁罰董事繳納，並函請財政部中區國稅局台中分局協查未繳納罰鍰的董事財產資料，目前有5位董事完成繳納，其餘5位董事尚未繳納，後續將會移請法務部行政執行署執行。

數間學校過去因欠薪遭教育部裁罰，教育部也表示，目前東方設計大學、高苑科技大學及中州科技大學3校均已依限繳納罰鍰，環球科技大學、大同技術學院及明道大學等則尚有部分罰鍰未繳納。

若法人繳不出罰鍰，教育部也說，依法3校經教育部核定於112學年度結束時停辦，將於學校法人解散清算、處分財產時處理。