快訊

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明道大學欠薪5董事仍未繳罰鍰 教育部移請法務部執行

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
彰化縣明道大學將於明年7月底退場，該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月依照私校法，裁處學校10名董事各50萬元罰鍰。記者黃仲裕／攝影
彰化縣明道大學將於明年7月底退場，該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月依照私校法，裁處學校10名董事各50萬元罰鍰。記者黃仲裕／攝影

位於彰化縣的明道大學將於明年7月底退場，由於該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月已依照私校法，裁處學校10名董事各50萬元罰鍰，但教育部表示，目前僅有5名董事完成繳納，將會移請法務部執行。

明道大學因財務狀況欠佳，教育部私校退場審議會於今年6月開會決議，自今年8月1日起、112學年明道大學全面停招，明年7月31日停辦退場。

明道大學過去已爆發數個月欠薪爭議，為此，39名教職員曾出面向法院提告，要求學校及董事會給付薪水，教育部今年七月也依私校法第77條第2款，裁處學校法人第7屆董事會10名董事各50萬元罰鍰。

但教育部指出，9月已函催受裁罰董事繳納，並函請財政部中區國稅局台中分局協查未繳納罰鍰的董事財產資料，目前有5位董事完成繳納，其餘5位董事尚未繳納，後續將會移請法務部行政執行署執行。

數間學校過去因欠薪遭教育部裁罰，教育部也表示，目前東方設計大學、高苑科技大學及中州科技大學3校均已依限繳納罰鍰，環球科技大學、大同技術學院及明道大學等則尚有部分罰鍰未繳納。

若法人繳不出罰鍰，教育部也說，依法3校經教育部核定於112學年度結束時停辦，將於學校法人解散清算、處分財產時處理。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

教育部 法人 財產

延伸閱讀

亞運國光獎金逾3億元 陳建仁指示教育部盡速頒發

環球科大明年熄燈 五月前將完成500名學生安置分發

靜宜大學國際學院推動國際化 獲教育部評選為重點培育學院

斥資2500萬堵學倫案！全國學位論文比對系統延遲上線

相關新聞

準公幼違規比率達三成三 教團要求以「公立標準」納管

教育再公共化聯盟等4個教育團體今召開「拒絕假公共化學前教育政策」記者會，指準公共化幼兒園是政府和私幼業者簽約，期望達成公...

明道大學欠薪5董事仍未繳罰鍰 教育部移請法務部執行

位於彰化縣的明道大學將於明年7月底退場，由於該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月已依照私校法，裁處學校...

顛覆重理科輕人文 中研院院長：明年推人文菁英博士計畫

台灣「重理科輕人文」的現象日漸嚴峻，立委陳培瑜今天於立院教委會質詢中研院院長廖俊智時，要求廖俊智說明中研院對於人文社會領...

苗栗農工校長謝世宗服務杏壇40年 畢生青春奉獻2所學校

國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文親自頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵，今年獲4...

提升博士班就讀獎助金 中研院長：逐年檢討金額

為提升學生就讀博士班意願，中研院今年9月起提升院內支薪的博士生獎助金額，但對比教育部方案仍有差距，中研院長廖俊智今天說，...

靜宜大學國際學院推動國際化 獲教育部評選為重點培育學院

教育部日前公布「大專校院學生雙語化學習計畫」核定名單，靜宜大學國際學院續獲教育部評選為「重點培育學院」；國際學院院長何淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。