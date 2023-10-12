環球科大明年熄燈 五月前將完成500名學生安置分發
環球科技大學經教育部審議將於明年停辦，由教育部指派的代理校長朱志良已到任12天，他今出席環球最後一屆校慶活動，指學校將展開學生安置的前置作業，預計明年5月會完成學生的安置分發。
朱志良說，他剛到任不久，目前校務工作千頭萬緒，教育部當初指派他到環球接任，是看中他的行政經歷豐富，與業界也保有不錯的關係，希望能借重相關經歷，讓環球科大畫下完美句點。
朱志良表示，學校確定明年7月底熄燈，目前日間部及進修部學生約一千人，需要安置的學生約500人，現階段除確保學生受教權不受影響，學校也會展開接下來的學生安置作業，協助學生與志願學校媒合，順利完成學業。
環球科大學務處表示，依據教育部的安置計畫，學生可先選填志願，以同等科技大學、學生居住地需求為主，學校11月會先舉辦說明會，並調查學生想要去的學校與科系，透過教育部出面協調媒合，預計在明年5月前完成學生的安置分發。
朱志良表示， 學校現有教職員約200人，針對老師、職員，若年資已可退休，會以最優惠的方式讓其退休，年資未到無法退休也會協助就業，他會盡全力協助。
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