顛覆重理科輕人文 中研院院長:明年推人文菁英博士計畫
台灣「重理科輕人文」的現象日漸嚴峻，立委陳培瑜今天於立院教委會質詢中研院院長廖俊智時，要求廖俊智說明中研院對於人文社會領域發展的規劃。廖俊智表示，中研院明年一月將推出人文社會科學菁英博士班的獎學金計畫，「是全台灣從未推出過的」，預計提供15名全額獎學金給全台灣的人文社科博士生申請，不限於中研院指導的博士生，希望提供給人文社科學者優質的研究環境。
日前中研院提出為期一年「人社導論+經典閱讀」計畫，由中研院院士朱敬一打頭陣講授課程，希望重新引燃學生們對於人文社會領域的熱情。中研院院長廖俊智今於立院教委會進行業務報告，陳培瑜質詢時詢問廖俊智此一計畫的後續規劃。
廖俊智表示，中研院除了明年一月將推出人文社會科學菁英博士班的獎學金計畫，也將運用科普演講吸引高中生對人文社會領域的注意、重燃對人文的熱情。他認為，人文社會領域學者與相關研究可以在各行各業發揮領導作用。
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