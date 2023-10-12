教育部全國論文比對系統 延後上線

去年政壇碩士論文抄襲風波不斷，大專校院多規定，學生碩博士論文需經系統相似度比對才可離校。為此，教育部編列二千五百萬預算，與國家圖書館合作，並委託台師大技術團隊建置「全國學位論文比對系統」，將無償提供大學使用，原預計今年中就能上路，不過教育部昨表示，系統功能還需修正，需視整體情況再對外公開。

教育部昨赴立法院教育文化委員會進行業務報告書。教育部表示，針對在職專班學術品質、學位論文學術倫理爭議，一一一年至一一二年已召開四次精進論文品質與學術倫理審議機制會議，並邀集國立大學校院協會等四大協進會，共同研商精進學術倫理案件審理、提升學位論文品質機制。

此外，教育部也委託技術團隊建制「全國學位論文比對系統」，針對學生論文與國內既有碩博士論文相似度做比對，也是目前民間系統較缺乏的一環，屆時畢業生可同時使用官方和民間系統比對。

據了解，該系統去年十一月委託淡江大學等數間私校進行試營運，如測試無誤，原訂今年五月起開放全國大專校院使用，台師大團隊內部指出，系統已於最後調整階段，屆時將是學生「看到介面就會用」，有望於今年底上架，但仍需由教育部點頭。教育部表示，該系統經部分學校協助測試，尚有需修正之處，團隊刻正調整中。