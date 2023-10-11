斥資2500萬堵學倫案！全國學位論文比對系統延遲上線

去年政壇碩士論文抄襲風波不斷，大專校院多規定，碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。對此，教育部編列2500萬與國家圖書館合作並委託台師大技術團隊建置「全國學位論文比對系統」，將無償提供大學使用，本預計今年中就能上路，但教育部表示系統功能還需修正，需視整體情況再對外。

立法院今天舉行教育文化委員會，教育部業務報告指出，針對在職專班學術聘品質、學位論文學術倫理爭議，111年至112年已召開四次精進論文品質與學術倫理審議機制會議，並邀集國立大學校院協會等四大協進會，共同研商精進學術倫理案件審理、提升學位論文品質機制。

此外，本報日前也報導，教育部委託技術團隊建制「全國學位論文比對系統」，該系統主要針對學生論文與國內既有碩博士論文相似度做比對，也是目前民間系統較缺乏的一環，屆時畢業生可同時使用官方和民間系統進行比對，信度更佳。

據本報了解，該系統已於去年11月委託淡江大學等數間私校進行試營運，如測試無誤可於今年5月起正式對全國大專校院開放使用。

但教育部今天表示，該比對系統經部分學校協助測試，惟整體檢視後，系統功能尚有需修正之處，目前團隊刻正調整中，須視整體完善情形再行對外。