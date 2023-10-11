0到6歲國家養燒不停 立委再轟教部「畫錯重點」無助少子化

教育部日前推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告，卻因影片情節引發不尊重個人爭議，讓部長潘文忠今天再度致歉。但立委也怒轟，「0-6歲國家一起養」是當今最經典的撒幣政策，事實只顯示，生育津貼愈加碼國內生育率反而愈低，花費大量國家資源卻對生育率沒有幫助。

潘文忠今坦言，「0-6歲國家一起養」宣傳廣告確實出現了對相關族群的不尊重，因此要求即刻下架影片，不希望因不適當的理念導致社會誤解，也再次代表教育部致歉。

潘文忠表示，教育部以65萬元委託教育團體製作兩部政令宣導影片，原目的在於鼓勵更多年輕人願意結婚、提升生育率，但內容真的是負面教材，本次經驗也給予教育部警惕，將指示國教署建立專業審查機制，並請新聞行政人員整理案例資料，提供公務員作為參考指引。

國民黨籍立委鄭麗文今也質詢部長潘文忠、國教署長彭富源，她坦言，教育部非常在意宣導補助，但實際情況就是無法減緩少子化，生育津貼持續加碼、生育率卻持續走低，「0-6歲國家一起養」就是當今最經典的撒幣政策。

鄭麗文談到，政府歷來都是挑簡單的事做，但審計部曾指出，政府未整合低薪、高房價等對策，只砸錢搶救少子化是搞錯方向；陽明交大衛生福利研究所也曾有論文指出，發放現金補助提升民眾生育意願並無顯著效果。

鄭麗文質疑，教育部到底有沒有思考過發錢的迷思，津貼若對改善少子化無幫助，實際上應該怎麼做？潘文忠則回應，教育部提供的不只津貼，也從體制面改善學前教育機構，建立好的體制教育部責無旁貸，也多少會影響青年婚育。

鄭麗文認為，教育部從體制面努力可減輕年輕夫妻壓力，但最終無法改善少子化。根據國外經驗，不只確實鼓勵生育也開始開放移民，屆時若開放移民將對教育部是一大挑戰，教育部應該及早布局，突破撒錢迷思、儘早努力。

潘文忠談到，國內10幾萬學生仍須得到妥善照顧，教育部也從移民角度著手，如擴大國際招生，近年國際學位生逐步增加，有望補強未來人口結構。