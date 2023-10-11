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臺大開辦「大數據與商業分析：行銷篇」現在報名享優惠

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／Shutterstock提供
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臺大進修推廣學院將於112年12月15日 (五) 起開辦「大數據與商業分析：行銷篇」課程，本期採實體面授與線上同步授課，提供學員更便利的上課方式。透過連續兩個週五全天，帶領同學進入大數據行銷的殿堂。

本課程由國立臺灣大學工商管理系楊立偉教授(現任意藍資訊董事總經理)親自講授，學員將了瞭解目標轉換、追蹤、測量、及分析等大數據行銷之目的及理論，同時從社群行銷、客群經營與電子商務及廣告的角度下探討相關產業知識及重要議題。

大數據能為企業帶來很多好處，除了能讓業主做出更有效率的決策、降低成本與投資風險，更能提高生產力與收益。在大數據當道的時代，各行各業皆朝向數據轉型發展。企業透過後端系統蒐集人們在網路上的行為軌跡，推知客戶的需求及未來可能發生的行為。有了這些數據，對於開發新商機、活動規劃、提升品牌知名度上帶來許多助益。洞悉大數據分析，能夠協助精準掌握顧客旅程，強化顧客體驗，進而提升企業的各項營運成果。

「大數據與商業分析：行銷篇」課程共計12小時，將從數據的角度出發，介紹各種重要的數位行銷策略，包括跨入數位行銷的四大步驟、社群、廣告、電子商務、以及客群經營等。本期課程亦新增生成式AI(人工智慧)章節，產業案例也都翻新，讓學員跟上時下最熱門的話題。 112年11月15日(三)前完成報名繳費者，可享早鳥優惠。更多課程資訊請搜尋【臺大推廣教育網】或洽 (02)2362-0502。

「大數據與商業分析：行銷篇」網址 https://reurl.cc/Ryy8gr

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