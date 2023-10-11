南市學校經營與教學創新 仁德幼兒園蟬連KDP認證特優
台北市立大學主辦的全國學校經營與教學創新國際認證獎公布決審獲獎名單，南市在「校園營造與資源運用」、「本國語文」、「幼兒教育」等組別獲5獎項，其中仁德幼兒園連續2年在幼兒教育組獲得特優，表現亮眼。
市立仁德幼兒園園長石素瑜表示，幼兒園以「全球視野發展在地行動」為目標，將聯合國所提出的全球永續發展目標SDGs理念融入課程，帶著幼兒認識所居住的環境。老師陳巧芸說，課程從引導幼兒田野踏查開始，培養關懷社區，也邀請里長和居民參與，為社區盡分心力；過程中，透過專家引導，將艱深的議題遊戲化，自創桌遊及迷宮，讓幼童不斷參與體驗，以觀察生活周遭的空氣品質與健康息息相關。
蚵寮國小校長王建堯指出，該校以「蚵寮跨越校界的美麗風情畫」參加教學創新類認證，和雙春國小就語文領域和綜合領域跨校合作創新學習，以達到增加偏鄉學生互動機會，激發學生學習動機，提升學生學習表現的目的。
將軍國中自2020年起進行課程創新研發，校長謝元入表示，教學團隊在精進教學與提升偏鄉學生學習興趣的立意下，積極開發新課程，老師也創新教學，希望讓孩子知道故鄉的美，以家鄉為榮。
市長黃偉哲恭喜得獎學校團隊能面對現場教學問題思考創新做法，激勵教師專業發展，提供學生展能舞台，展現教學特色。教育局長鄭新輝說，KDP認證獎在學校經營創新類包含校務經營與革新、課程領導與教師專業發展、學生多元學習與效能、校園營造與資源運用。
獲獎學校如下： 學校經營創新類「校園營造與資源運用」組甲等「將軍創新 木棉花榮耀」(將軍國中、文賢國小、蚵寮國小)、「東遠璞育塾~參與、學習、試驗、嘗試歷史老屋風華再現的各種可能」(重溪國小、後壁高中、後壁國小)、佳作「蚵寮的藝視界」(蚵寮國小、文賢國小、將軍國中)。教學創新類「幼兒教育」組特優「『風』狂遊戲，亮麗晴空」(市立仁德幼兒園)、教學創新類「本國語文」組佳作「蚵寮跨越校界的美麗風情畫」(蚵寮國小)。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言