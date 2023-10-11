弱勢大專生補助 放寬大學認定

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片爭議延燒，教育部昨已緊急下架影片，今天教育部小編雅婷在臉書再次道歉，更坦言該劇情違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值，絕對會虛心檢討改善。教育部長潘文忠稍早也在個人臉書向各界致歉，並承諾將持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。

2023-10-09 17:28