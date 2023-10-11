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弱勢大專生補助 放寬大學認定

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部明年1月起，放寬大學可自主認定學生經濟不利狀況，以高教深耕經費協助。圖／聯合報系資料照
教育部明年1月起，放寬大學可自主認定學生經濟不利狀況，以高教深耕經費協助。圖／聯合報系資料照

國內大專校院學生若為低收、中低收入戶子女可獲學雜費減免補助，但大學端反映，部分學生無經濟不利或文化不利等身分，卻仍有經濟問題需協助。為此，教育部一一三年起將增列「其他經由學校認定為經濟不利學生」條件，開放大學可自主認定後給予協助。

歷來教育部對經濟不利學生設有規定，如需為低收、中低收入戶，或為特殊境遇家庭子女、身心障礙生或身心障礙人士子女等，但近期學校反映，許多學生雖無經濟不利或文化不利身分，卻有其他因素需協助，建議可由學校依情形認定。

台師大學務長林玫君指出，有些學生家中雖有房產土地，實則無法利用，卻無法申請中低收入戶資格，需要補助卻領不到。

林玫君說，台師大設有夢想起飛計畫，將獎學金和學習、職涯發展結合，鼓勵學生跨領域學習增能，也給予經濟支應。台大也推出夢田深耕計畫，鼓勵學生參與學校輔導計畫，或撰寫學習和研究計畫，即可領取補助或獎勵金。

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低收入戶 子女

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