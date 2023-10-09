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長輩挪用公仔錢買育兒品！教育部影片惹眾怒 潘文忠親上火線回應了

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教育部「0-6歲國家養」影片犯眾怒 潘文忠道歉：第一時間指示下架檢討

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
潘文忠說，這次的事件，除了立即可做的檢討，他也向國人保證，將持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。最後，他也再次為對於本次不當的廣告，表達深切的歉意。本報資料照片
潘文忠說，這次的事件，除了立即可做的檢討，他也向國人保證，將持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。最後，他也再次為對於本次不當的廣告，表達深切的歉意。本報資料照片

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片爭議延燒，教育部昨已緊急下架影片，今天教育部小編雅婷在臉書再次道歉，更坦言該劇情違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值，絕對會虛心檢討改善。教育部長潘文忠稍早也在個人臉書向各界致歉，並承諾將持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。

行政院近年力推「0-6歲國家一起養」政策，教育部日前在YouTube頻道上架一支30秒廣告，劇情是一名育有2名子女的父親，拿錢給自己媽媽代收「公仔」包裹，卻被自己母親質疑都當爸爸了，還玩那些「尪仔」，最後這筆托款，也被母親擅自決定拿去買「更有用的東西」，最後買了嬰幼兒的玩具和圖書。

教育部昨將影片給下架，卻未能平息民眾怒火。教育部今天在臉書再次致歉，教育部表示，這支廣告在推廣政策時，提出了不合時宜且冒犯的情節。劇情中，一位家人帶有偏見，對「買公仔」這件事做出不當的評價，最後甚至擅自處置他人的財產，還為自己冒犯的行為感到優越。

不過，教育部透過各管道發布多篇道歉文，仍未能平息各界怒火。潘文忠今天也在臉書表示，這次的事件，在昨日暸解社會對於影片反應後，第一時間指示透過正式新聞稿向各界表達歉意，相關影片並進行下架處置，也與主管部門針對事件的檢討，再由社群編輯團隊統一對國人說明。

潘文忠說，組建社群團隊強化社會溝通，是他2019年回任以來的重點工作之一，也讓不同業務單位的成果，得以透過社群進入大眾的視野。

潘文忠說，這次的事件，除了立即可做的檢討，他也向國人保證，將持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。最後，他也再次為對於本次不當的廣告，表達深切的歉意。

教育部的「0-6歲國家一起養」影片，引發不尊重動漫、模型的爭議。圖／取自吳崢粉專
教育部的「0-6歲國家一起養」影片，引發不尊重動漫、模型的爭議。圖／取自吳崢粉專

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教育部 潘文忠 廣告

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