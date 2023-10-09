教育部廣告影片「助攻」少子化惹議 今再道歉自陳4缺失

教育部9月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是一名已婚、育有2名子女的男性，拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把錢挪去買育兒用品，有網友質疑是反效果，反而助長「少子化」。教育部昨已緊急下架影片，今天在臉書再次道歉，更坦言該劇情違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值，絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的朋友再次鄭重道歉。

行政院近年力推「0-6歲國家一起養」政策，教育部日前在YouTube頻道上架一支30秒廣告，劇情是一名育有2名子女的父親，拿錢給自己媽媽代收「公仔」包裹，卻被自己母親質疑都當爸爸了，還玩那些「尪仔」，最後這筆托款，也被母親擅自決定拿去買「更有用的東西」，最後買了嬰幼兒的玩具和圖書。󠀠

教育部昨將影片給下架，卻未能平息民眾怒火。教育部今天在臉書再次致歉，教育部表示，這支廣告在推廣政策時，提出了不合時宜且冒犯的情節。劇情中，一名家人帶有偏見，對「買公仔」這件事做出不當的評價，最後甚至擅自處置他人的財產，還為自己冒犯的行為感到優越。󠀠

教育部說，這樣的劇情，違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值。在製作本次廣告的過程中，僅聚焦對政策的理解與聯想，未能遵循教育部過往提倡的理念及價值。面對批評，教育部絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的朋友再次鄭重道歉。󠀠

教育部說，未來將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容，讓各司署優先視為準則，在委製時盡可能地預防不合適的腳本及企畫。也希望國人再次給予公務同仁機會。製作友善、多元且包容的創意內容一直是教育部社群的目標，也會是所有同仁共同的願景。