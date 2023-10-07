不當對待樣態 青少年最常見性剝削

據衛福部統計，兒少性剝削被害人數有上升趨勢，以女性、性影像受害為最多。不當對待方面，以十二至十七歲青少女遭多重不當對待最多，性不當對待則是男女數相同。衛福部保護服務司長張秀鴛指出，數位科技發展，性私密影像外洩是近年新課題，將加強兒少網路教育，盼從源頭開始預防。

台大公衛學院健康政策與管理研究所助理教授張弘潔表示，兒少人口不斷減少，但不當對待通報人數卻「不減反增」，不當對待通報案件數量，二○一九年有二點五萬件，到了二○二一年達到三點一萬件，成長比率達百分之廿三點五。

張弘潔說，分析通報身體不當對待的年齡層，○到十一歲最常見是「身體不當對待」，十二到十七歲最常見「性不當對待」。不當對待相對人在學齡前，普遍以家長居多，但隨年紀增長兒少進入校園與社會後，相對人樣態則是百百種。

另，根據衛福部統計，依「兒童及少年性剝削防制條例」第三款「拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」之相關樣態件數，二○一九年起大量攀升，從前年一五六五人，上升至去年一九六三人，受害女性比男性多。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，兒少會落入性剝削陷阱，與成長發展階段所面臨的感情、人際同儕或偶像追星等「脆弱性因素」有關，與家庭背景健全與否無關。

張秀鴛表示，近三年兒少不當對待通報案例增加，與通報範圍加入照顧疏忽、臨床醫護人員提高警覺有關，不一定是疫情期間居家上課所致。她解釋，兒少不當對待的通報者以學校老師居多，疫情結束後，學生重新回到學校，老師於是開始通報，於是案例變多，並非疫情使兒少不當對待案例增加。

兒少遭受性不當對待是近年棘手議題，尤其網路交友軟體盛行，一旦被誘導拍下私密影像而外留，可能導致不可控制的後果。

張秀鴛表示，衛福部與教育部合作，加強兒少對網路交友及私密影像的認知，更希望能夠加強兒少使用網路的正確觀念、加強心理素質，減少受害機會。