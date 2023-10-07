13.81%小六學童 有過輕生念頭

台灣孩子生得少，不僅新生兒死亡率創近十五年新高，兒少心理健康議題也長期受到忽視，台灣好鄰居協會於二○二二年蒐集全台十九縣市約三千九百名小六學童調查，約有近百分之十四的比率曾想過要自殺，且有百分之五點六已計畫自殺，台灣學童在試圖自殺或是計畫自殺，則高於社會經濟層面與台灣相似的南韓。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正表示，該調查是發放問卷，依照小六學童的主觀評估填寫，收回後以比率機率抽樣法（ＰＰＳ）回歸分析，結果約有百分之十三點八一的小六學童曾想過要自殺，相近於南韓，南韓比率為百分之十四點三。

兒少不當對待逐年增 製表／元氣中心 不過，台灣學童在試圖自殺的比率占百分之四點一、計畫自殺占百分之五點六，高於南韓的試圖自殺百分之一點九、計畫自殺百分之三點四。衛福部統計，二○二二年十五歲到廿四歲青少年，每十萬人有十點七人自殺，也創近三年新高。

台大中信兒家研究中心執行長吳佳芸表示，若兒少有自殺意念，無論壓力源是來自家庭還是學校，皆有可能會出現不想回家、無精打采、注意力渙散等憂鬱狀況。

楊國正表示，一張問卷代表一個孩童，不單只是一個數據上的統計。無論是家庭壓力、幸福感還是自尊高低，都在兒少的心理健康及自殺議題上扮演了關鍵角色。其中又以「家庭壓力」為重中之重，家長必須要能看重與孩子的互動與教育，了解孩子的想法與心聲。

愛爾蘭嬰幼兒心理健康專家哈福特表示，心理健康議題無法歸因於單一現象，須針對結構性因素如學業壓力、霸凌、不當對待及照顧者的壓力等因素進行了解，才能對症下藥，讓兒少在成長時，能減少環境中的不利因子。

台灣兒童權利公約聯盟（ＣＲＣ聯盟）與台大中信兒家研究中心，以及台灣好鄰居協會共同呼籲，心理健康為普世人權，並提出「生活教材」、「師資培力校園預防」、「心理健康促進資源」、「培養個人復原力」四大訴求。盼國人及政府正視。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線