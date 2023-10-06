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議員指學校承辦教甄無法核銷 竹市府：儘速核結

中央社／ 新竹市6日電

民進黨新竹市議員曾資程今天接獲投訴，有學校承辦市府教育處教甄和活動業務，活動已完成數月卻無法核銷經費。市府表示，已與校長及工作人員研商，將儘速核結。

曾資程向中央社記者表示，他接到民眾的陳情書，有某學校承辦112年全市教甄事宜，6月至今仍無法核銷，所有工作人員及配合廠商、教授老師都無法領取費用。

曾資程指出，市府教育處曾說今年教甄工作是市府自辦，但實際上是委由學校承辦，如今還發生學校委辦單位無法順利核銷經費，讓廠商及老師領不到費用的窘境。

曾資程認為，既然是全市教甄應該由教育處統籌辦理，且市長高虹安曾說過「盡量避免增加學校額外的業務」，但這件事卻打臉市長，還出了紕漏，引發學校基層工作人員不滿。

曾資程指出，幫教育處承辦活動與業務的學校已經很辛苦，呼籲市府不要讓基層的教育人員承擔風險，應把相關業務回歸教育處自辦。

新竹市政府教育處表示，日前已邀請校長及相關工作人員研商溝通經費核銷事項，也凝聚合規共識及機制，後續將儘速核結。

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新竹 高虹安 教甄

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