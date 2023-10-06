中金院贈新生最佳開學禮 參訪產學合作夥伴中國信託總部
中信金融管理學院(下稱「中金院」)延續傳統，每年10月帶領大一新生前往產學合作夥伴—中國信託金融控股股份有限公司(下稱「中信金控」)位於南港的總部中國信託金融園區參訪，透過實地走訪了解集團的歷史與企業文化，並由任職於中國信託商業銀行(下稱「中信銀行」)的優秀校友，給予學弟妹大學生活與職場準備經驗分享，豐富的活動內容是學校送給大一新鮮人的首份入學禮。今(6)日的112學年度總部迎新參訪活動中，中金院董事長馮寄台和身兼中金院董事的中信銀行董事長利明献親自出席活動，歡迎中金院大一新生的到來，中信銀行董事長利明献特別勉勵學生，在大學四年專注投資自己，珍惜各項學習資源充實自我，成為具備人文素養與公益胸懷的國際智慧金融家，四年後成為中信金控的生力軍。
中信銀行董事長利明献表示，中信慈善基金會辜仲諒董事長在九年前秉持「公益為先、助弱扶優」的公益辦學理念，成立中信金融管理學院，中信金控作為學校最重要的產學夥伴，也傾全力挹注資源，成為同學們求學過程中最有力的後盾，鼓勵同學珍惜中信提供的各項產學資源、培養各項金融核心能力以及培養國際觀及人文關懷素養。利明献董事長強調，中信銀行是臺灣最大的商業銀行，服務據點遍及全球14個國家及地區，近年更積極推動數位轉型，為市場與客戶創造全新的數位體驗。因此，中信銀行對國際智慧金融人才求才若渴，中金院今年應屆畢業生參加就業媒合錄取率為97%，因才適用錄取MA儲備幹部、JRM法人金融儲備RM計畫和儲備理專等各項職缺，競爭力完全不輸國內外名校畢業生。
為了讓新生更深入了解金融家的生活，迎新活動也安排中國信託金融園區導覽和畢業校友分享講座，由任職中信銀行營業部的張璥瀅與台灣人壽數位金融部的李言貞，與學弟妹分享校園生活與接軌職場的珍貴經驗。張璥瀅表示，大學期間積極參與校內活動，不論是社團、營隊到企業實習與各項產學合作計畫都沒有錯過，還把握中金院珍貴的海外留學資源，到法國雷恩商學院取得雙碩士學位，她建議學弟妹在專業領域外加強數位科技相關知識的學習，不要錯過學校規劃的證照及英文輔導課程，這些都是相較其他學校沒有的資源，如能取得第二外語能力對於未來職場競爭力更有幫助。
中金院校長施光訓指出，中金院每年有超過三成以上的畢業生具備海外名校的學習經歷，中金院不僅全額補助符合資格的學生參加各項海外學習計畫，亦積極協助學生申請各項研習獎助學金，積極為學生拓展海外視野，累積國際競爭力的最佳捷徑，他也鼓勵新生，保持一顆積極進取的心，希望透過每年的中信金控總部參訪可以讓學生在未來四年的求學生涯充滿熱忱與努力目標。
中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw
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