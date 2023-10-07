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學生社團面面觀！這8大社團超夯一定要參加

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
學生社團面面觀！這8大社團超夯一定要參加。 圖片來源/unsplash
學生社團面面觀！這8大社團超夯一定要參加。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「學生社團」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的學生社團排行。

不少新鮮人邁入大學校園，除了科系上的同學外，也迫不及待能夠參加社團，結交一群志同道合的好友，並且在社團活動中找尋自我的定位與價值，同時也能夠在自己感興趣的領域與夥伴鑽研技術、互相交流。我們本次針對「學生社團」相關議題進行觀測，一起來看看你心中的熱門社團是否上榜吧！


學生時期參加「熱舞社」與出社會自學差很大？ 「吉他社」初學、交友都適合！

▲ 網友熱議TOP8學生社團 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8學生社團 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「學生社團」相關話題的討論，發現「熱舞社」是受到最多網友議論的社團。熱舞社當中充滿了了解Hip-Hop、Breaking、Locking等多樣熱門舞風的高手，適合喜愛跳俐落、帥氣舞蹈的學生加入，不少社員表示「參加熱舞社後大幅提升自信，會習慣人們的眼光、習慣在大家面前展現自己最美的一面」，點出學生時期有同儕共同努力的感覺是無法取代的。

而大學畢業後才開始學舞的網友也出面分享差異，提到「最大的不同是，沒有人可以一起練舞，也沒有人為你的進步感到開心」，表示在學生時期參加的熱舞社與出社會後獨自學舞的感受大不同，就有人打趣說道「我只能找我妹當觀眾，然後再被她嘴機械舞被我跳得像漸凍症」，表示自己沒有社團同儕能夠互相砥礪，相當可惜，建議對於流行舞蹈有興趣的學子，千萬別錯過學生時期參與熱舞社的機會。

而「吉他社」則是許多文青學生的首選社團。不少人嚮往成為在台上彈著吉他、輕哼歌曲的迷人焦點，也因此論壇上有不少關於「不會彈吉他能加吉他社嗎」的相關討論，就有學長姐表示「我們很多人都是從零開始學會的」、「我們都會慢慢一步一步教」，表示加吉他能夠與志同道合的朋友們，一同從零開始學習一項全新樂器，也有不少人因此在社團中結交到大學四年的摯友。

此外，有人則以「CP值」的觀點來選擇社團，提到「如果想學好吉他，外面上一堂課至少要600起跳，進階課程你去上個2堂，這樣不就扯平了嗎？」建議吉他新手加入吉他社，除了拓展朋友圈，還能夠省下在外學吉他的高昂費用，百利而無一害！

另外，「熱音社」則是許多流行音樂愛好者夢寐以求的社團。在熱音社能夠學習各種樂器的配置、協調方法，體會利用各種樂器完整呈現一首歌曲的成就感，還能在練團過程宣洩生活的壓力，推薦喜愛流行音樂的學生可以加入熱音社，一同體會玩團的樂趣！

你是喜愛社團時間的學生族群嗎？或是尚未加入社團的「社團小白」呢？在這個剛剛開始的學期裡，不妨給自己勇敢一次的機會，選擇有興趣的社團加入吧，說不定還能夠在社團時光裡收穫意想不到的驚喜！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「學生社團」相關討論則數。
觀測期間：2022/09/01~2023/09/20，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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