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國泰TFT計畫 排灣童唱自創畢業歌

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰金控攜手為台灣而教，支持屏東石門國小學童透過創作、唱出自己的畢業歌曲。圖／ＴＦＴ提供
國泰金控攜手為台灣而教，支持屏東石門國小學童透過創作、唱出自己的畢業歌曲。圖／ＴＦＴ提供

國泰公益集團自二○一六年起支持為台灣而教（ＴＦＴ）計畫迄今，已吸引逾五千名各界人才投件，累計培育三一四位影響力教師，投入八十五所偏遠地區小學，培力超過六千七百位偏鄉學童，其中長期培育的偏鄉小學屏東石門國小的排灣族學童在ＴＦＴ計畫成員以及歌手查瑪克引領下，成功創造結合古調與現代Rap畢業歌曲「我的部落KAPANAN」，傳承排灣文化。

這一首排灣孩子創作的歌曲，「TJAQACILJAI（我的家鄉），石板疊成偉大的信仰、升起一道火光充滿希望…」充滿生命力的歌詞，新舊融合旋律既悠揚又新穎，也獲得今年度「ＴＦＴ十周年公益音樂節」受邀，由歌手查瑪克與石門國小孩子們登台演唱，讓勇敢故事，透過歌聲，感動更多人。

國泰金控攜手ＴＦＴ，透過教育培力創造改變的力量，在偏鄉教育現場發揮影響力，而ＴＦＴ在台成立十周年特展中，也凸顯國泰圓夢計畫與ＴＦＴ計畫的深刻連結，特別展出由ＴＦＴ教師帶領來自花蓮、苗栗與彰化的學生，執行國泰圓夢計畫的歷程。

經ＴＦＴ計畫成員任教的學童在基本學力及非認知能力（如解決問題、恆毅力等學科知識以外的能力）呈現正向提升。這次屏東石門國小學童透過創作、唱出自己的畢業歌曲，更獲邀站上ＴＦＴ十周年公益音樂節舞台，透過音樂創作傳承部落文化。

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偏鄉教育 小學 石門

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