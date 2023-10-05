家長憂小孩流感疫苗打高端 北市教育局：接種前一日公布廠牌

公費流感疫苗本周一開打，不過這次施打疫苗廠牌出現高端，讓許多民眾憂心高端廠牌的流感疫苗有疑慮不敢施打，有家長收到疫苗接種通知單也憂心小孩打到，北市教育局今天表示，目前已有逾1萬學生完成接種，廠牌皆為國光疫苗，醫療院所也會在校園設站前一工作日通知接種疫苗廠牌，讓家長知道。

公費流感疫苗自10月2日開打，今年疾病管制署採購包括賽諾菲、國光、台灣東洋及高端等4種廠牌疫苗，教育局說明，國小至高中階段學生族群自10月2日起陸續於校園設站集中接種，截至10月4日止已有1萬5084名學生接種完成，施打廠牌為國光疫苗。

教育局表示，為尊重民眾選擇疫苗意願，醫療院所會在校園設站前一工作日通知學校疫苗廠牌，並於接種日當天於現場明顯處公開揭示，讓家長明確清楚，學生如因故未能在校完成疫苗接種，可於就讀學校設站結束後，持校方提供補接種通知單，至北市各合約醫療院所完成接種。

針對家長對接種疫苗之廠牌有疑慮，教育局已函請各校確實掌握學生及家長接種意願，如有更改意願需求，可於接種意願調查截止日前更改；另如有特殊需求，亦可於接種日前告知學校。