家長憂小孩流感疫苗打高端 北市教育局：接種前一日公布廠牌
公費流感疫苗本周一開打，不過這次施打疫苗廠牌出現高端，讓許多民眾憂心高端廠牌的流感疫苗有疑慮不敢施打，有家長收到疫苗接種通知單也憂心小孩打到，北市教育局今天表示，目前已有逾1萬學生完成接種，廠牌皆為國光疫苗，醫療院所也會在校園設站前一工作日通知接種疫苗廠牌，讓家長知道。
公費流感疫苗自10月2日開打，今年疾病管制署採購包括賽諾菲、國光、台灣東洋及高端等4種廠牌疫苗，教育局說明，國小至高中階段學生族群自10月2日起陸續於校園設站集中接種，截至10月4日止已有1萬5084名學生接種完成，施打廠牌為國光疫苗。
教育局表示，為尊重民眾選擇疫苗意願，醫療院所會在校園設站前一工作日通知學校疫苗廠牌，並於接種日當天於現場明顯處公開揭示，讓家長明確清楚，學生如因故未能在校完成疫苗接種，可於就讀學校設站結束後，持校方提供補接種通知單，至北市各合約醫療院所完成接種。
針對家長對接種疫苗之廠牌有疑慮，教育局已函請各校確實掌握學生及家長接種意願，如有更改意願需求，可於接種意願調查截止日前更改；另如有特殊需求，亦可於接種日前告知學校。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言