南市建興國中發現封存的日治時期「生徒扣室」 原來是這用途

日治時期校園內的「生徒扣室」現蹤台南市建興國中！該校原為日治時期「南門尋常小學校」，目前正在進行歷史建築「原南門尋常小學校校舍」修復，工程中發現許多被封存已久的日治時期建築構造，有早已為人所遺忘的生徒扣室，隱身在原有建築內清潔工具室與報廢室外側的階梯相連處，經與大正時期台南州南門小學校的校舍平面圖比對，研判此處早期疑似作為校舍門口使用，此次發現的特殊空間，也應該就是當時學生預備上課前的等待空間。

台南市文化資產管理處表示，日治初期的台灣尚未發展出學級制、學生數也不多，教室在當時被視為相當神聖的空間，因此學生到校後必須先到生徒扣室（也稱控室、控所、扣所），將教科書、便當等隨身物品放置於此，等待老師帶領到教室上課，生徒扣室因此成為學生到校上課時的第一關。

重新現身的生徒扣室，牆上釘有多層、一格格的木頭框架以及座位，呈現出學生下課後不能留在教室，物品收納與吃飯空間就成為生徒扣室的重要功能，為方便學生出入，生徒扣室在南邊或北邊也多會設有大的出入口。