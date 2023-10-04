能仁籃球隊赴外比賽缺經費 媒合贊助意外讓校友相認
新北新店的能仁家商籃球隊是國內HBL知名強權球隊，更是國手及職籃的搖籃，不過近年因少子化導致國內教育資源短缺，導致出賽遭遇困難，新北有民代媒合獅子會贊助，盼球隊有良好條件，能重新奪回睽違三年的總冠軍。
能仁家商籃球隊訓練強度高，經常以賽代訓，近日受到對岸邀請將於11日前往浙江臨海參加回浦盃邀請賽，該賽程除有中國大陸聯賽冠軍隊回浦中學外，其餘參賽球隊也都是中國大陸高中聯賽強隊，因此對於備戰即將開打的HBL聯賽有很大的幫助。
文山獅子會指出，近年因少子化，導致許多老牌私立高中職及大專院校招生受影響，連帶校內教育資源也經常有捉襟見肘的窘境，能仁家商這次在學校在有限的預算補助下，尚缺部份經費，在苦於經費不足的情況之下，球隊找上當地新北市議員劉哲彰，媒合文山獅子會至學校關心。
文山獅子會長陳世祥表示，自己也是能仁家商畢業，得知學弟有困難，馬上邀集獅子會各獅兄解囊；自己對母校一直有著一份很深的感情，許多青春回憶都在校園中，特別當年他們班還是跟籃球校隊球員一起同班上課，更意外的是今天一到場發現原來現任總教練李正豪竟然就是他的同班同學。
會後，陳世祥除代表獅子會提供社服金給籃球隊，現場更邀集幾位獅友來場三對三驗收一下學弟們的球技，最後加碼提供獎金與學弟們玩起LOGO SHOT趣味競賽，並鼓勵學弟們在今年的HBL能奪回睽違三年的總冠軍。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言