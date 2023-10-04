能仁籃球隊赴外比賽缺經費 媒合贊助意外讓校友相認

新北新店的能仁家商籃球隊是國內HBL知名強權球隊，更是國手及職籃的搖籃，不過近年因少子化導致國內教育資源短缺，導致出賽遭遇困難，新北有民代媒合獅子會贊助，盼球隊有良好條件，能重新奪回睽違三年的總冠軍。

能仁家商籃球隊訓練強度高，經常以賽代訓，近日受到對岸邀請將於11日前往浙江臨海參加回浦盃邀請賽，該賽程除有中國大陸聯賽冠軍隊回浦中學外，其餘參賽球隊也都是中國大陸高中聯賽強隊，因此對於備戰即將開打的HBL聯賽有很大的幫助。

文山獅子會指出，近年因少子化，導致許多老牌私立高中職及大專院校招生受影響，連帶校內教育資源也經常有捉襟見肘的窘境，能仁家商這次在學校在有限的預算補助下，尚缺部份經費，在苦於經費不足的情況之下，球隊找上當地新北市議員劉哲彰，媒合文山獅子會至學校關心。

文山獅子會長陳世祥表示，自己也是能仁家商畢業，得知學弟有困難，馬上邀集獅子會各獅兄解囊；自己對母校一直有著一份很深的感情，許多青春回憶都在校園中，特別當年他們班還是跟籃球校隊球員一起同班上課，更意外的是今天一到場發現原來現任總教練李正豪竟然就是他的同班同學。