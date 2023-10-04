快訊

基泰昨才漲停…今「基泰忠孝」大樓百億元成交 買家是這號人物

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎晚間道歉：對自己失望

不斷更新／盧秀燕宣布放颱風假！ 中彰投等13縣市明天停班停課

能仁籃球隊赴外比賽缺經費 媒合贊助意外讓校友相認

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
能仁家商兩位「老同學」文山獅子會長陳世祥、能仁男籃總教練李正豪相隔17年再度見面對決。圖／文山獅子會提供
能仁家商兩位「老同學」文山獅子會長陳世祥、能仁男籃總教練李正豪相隔17年再度見面對決。圖／文山獅子會提供

新北新店的能仁家商籃球隊是國內HBL知名強權球隊，更是國手及職籃的搖籃，不過近年因少子化導致國內教育資源短缺，導致出賽遭遇困難，新北有民代媒合獅子會贊助，盼球隊有良好條件，能重新奪回睽違三年的總冠軍。

能仁家商籃球隊訓練強度高，經常以賽代訓，近日受到對岸邀請將於11日前往浙江臨海參加回浦盃邀請賽，該賽程除有中國大陸聯賽冠軍隊回浦中學外，其餘參賽球隊也都是中國大陸高中聯賽強隊，因此對於備戰即將開打的HBL聯賽有很大的幫助。

文山獅子會指出，近年因少子化，導致許多老牌私立高中職及大專院校招生受影響，連帶校內教育資源也經常有捉襟見肘的窘境，能仁家商這次在學校在有限的預算補助下，尚缺部份經費，在苦於經費不足的情況之下，球隊找上當地新北市議員劉哲彰，媒合文山獅子會至學校關心。

文山獅子會長陳世祥表示，自己也是能仁家商畢業，得知學弟有困難，馬上邀集獅子會各獅兄解囊；自己對母校一直有著一份很深的感情，許多青春回憶都在校園中，特別當年他們班還是跟籃球校隊球員一起同班上課，更意外的是今天一到場發現原來現任總教練李正豪竟然就是他的同班同學。

會後，陳世祥除代表獅子會提供社服金給籃球隊，現場更邀集幾位獅友來場三對三驗收一下學弟們的球技，最後加碼提供獎金與學弟們玩起LOGO SHOT趣味競賽，並鼓勵學弟們在今年的HBL能奪回睽違三年的總冠軍。

新北新店的能仁家商籃球隊是國內HBL知名強權球隊，不過近年因少子化導致國內教育資源短缺，導致出賽遭遇困難，新北有民代媒合獅子會贊助。圖／文山獅子會提供
新北新店的能仁家商籃球隊是國內HBL知名強權球隊，不過近年因少子化導致國內教育資源短缺，導致出賽遭遇困難，新北有民代媒合獅子會贊助。圖／文山獅子會提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

獅子會

延伸閱讀

籃球／3X3亞運金牌成員 余祥平明回銘中和學弟妹對抗賽

NBA／這個艾頓我們不要了 太陽老闆：諾基奇更適合球隊

獨／亞運籃球3X3奪金 余祥平國中青澀模樣曝

NBA／沒搶到里拉德沒關係 熱火主帥仍相信球隊能爭冠

相關新聞

豐原高中疑霸凌案重啟調查 2個月內完成

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，認定未涉及霸凌。高中生父親不滿提出申復，審議結果昨天出爐「申...

原住民孩子恐被迫上閩南語課 本土語言教育淪笑話？

全國高中推行本土語言教育上路滿一年，近期竟傳出不少高校靠著挖角國中小同類教師等等急就章手法達成。

學生萌輕生念頭半夜求救...教官回「明天再打來」 專家盼教育部重視

中華心理衛生協會響應10月10日世界心理健康日，舉辦「心理健康為普世人權2023台灣行動」論壇。中華心理衛生協會理事長呂...

全台首所學校型態藝術雙語實中獲准立案 首年預計招30人

由大漢工商教育基金會籌備設立的洛克威爾藝術實驗教育學校，於今年8月獲台中市政府教育局通過立案，是台灣第1所學校型態的藝術...

盼能跟族人溝通 她學族語4年獲賽夏族國中朗讀第一名

新北市今年語文競賽約5869位各校好手角逐，經歷12場區、市賽選出各類組第一名共224人，將代表至高雄參與全國語文競賽。...

繪製嘉義後火車站北興市場前世今生圖 嘉商學生奪2全國賽大獎

嘉市鐵路高架及新建火車站，預定2026年完工，北興路橋及橋下公有市場面臨拆除消失，國立嘉商3位普通科學生以「後火車站北興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。