E-game U世代島嶼學習樂園啟動派森試煉 學生網路競賽

註冊人數衝破百萬人次的高雄市教育局「E-game U世代島嶼學習樂園」，今天在曹公國小啟動「派森試煉」，以當紅的「Python」程式打造課程模式、自學模式與冒險歷程3種學習闖關遊戲，提供有別於傳統的學習方式。E-game網路競賽10月5日至11月30日每天上午7點至晚上11點開放，邀全國國中、小學生參加。

「Python 」是目前全球相當受歡迎的程式語言，廣泛運用在網頁設計、App 開發、數據分析、機器學習等。

高雄市教育局上結合全國教育局112年E-game網路競賽，增加全新學習闖關模式，提供全國師生從教育局E-game網站平台進行遊戲式學習，並邀請22個縣市師生共同參賽。

今天啟動儀式上，高雄市教育局副局長吳文靜、教育部資訊及科技教育司高級管理師許雅芬與高雄市曹公國小校長劉熾慧，分別手持代表派森試煉模式關卡的「課程模式」、「自學模式」及「冒險歷程」板，放入象徵啟航的船板上，在船板亮燈的同時，象徵正式啟動派森試煉模式關卡。教師林琨越帶領10名小朋友共同示範「派森試煉」學習課程。

許雅芬指出，透過前瞻數位建設計畫，已強化全國各縣市校園網路布建與建置智慧學習教室等設施，在疫情期間更加速數位教學推動，透過推動中小學數位學習精進方案，教育部委託高雄市教育局打造全國師生可以平易使用的學習平台，以加強學生運算思維的能力，並透過數位學習平台培養自主學習能力。

吳文靜表示，高雄市教育局2014年開發E-game U世代島嶼學習樂園，自開站以來註冊人數已衝破百萬人次，瀏覽量也突破2億3千萬，並從2016年開始，每年舉行全國競賽，從一開始的14個縣市參加，到現在全國22個縣市都參與。E-game U世代島嶼學習樂園每年也都會參與「高雄市智慧城市展」，未來配合市府政策，教育局也將持續推動程式學習，以培育學生具備數位邏輯概念、運用資訊科技工具學習基本程式設計能力。