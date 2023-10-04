豐原高中疑霸凌案重啟調查 2個月內完成
台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，認定未涉及霸凌。高中生父親不滿提出申復，審議結果昨天出爐「申復有理」，全案將重啟調查；申復審議認為，原調查報告認定有管教不當行為，是否屬於持續性、故意侵害的霸凌行為，應進一步釐清。豐原高中表示，今天將舉行應變會議討論。
人本基金會中部辦公室表示，校方應慎選調查委員，以外聘優先，才能釐清案情。台中市教育局表示，將督促學校立即另組調查小組，重啟調查應在2個月內完成。
豐原高中此案備受矚目，男學生今年2月輕生後，校內組成霸凌因應小組調查，6月26日將調查報告函報市府，教育局審閱後，認為疑點仍待釐清，7月4日退回請學校重啟調查；校內霸凌小組再次調查後，認定涉及管教不當，但霸凌案不成立。
教育局依職權無法介入調查，將涉案前學務主任移送專審會，決議停聘1年。學生家長不滿調查報告，向校方提出申復，經申復小組審議通過，全案將重啟調查。
申復審議結果指出，原霸凌調查報告有多項事件未釐清、未敘明認定理由，兩度調查報告都指出有管教不當行為，須釐清行為疊加是否屬於持續、故意侵害的校園霸凌行為。
人本基金會中部主任曾芳苑說，全案涉及多達8名學務人員與導師，人脈關係複雜，呼籲校方籌組霸凌調查小組，應依專業慎選調查委員，以外聘優先，才能釐清案情。
豐原高中表示，今天先開因應小組會議，決議是否更換調查小組成員，調查小組成員都是外聘委員，將聘請法律專業和專家學者為主。
台中市教育局表示，依規定申復成立後，校方應立即召開「防制校園霸凌因應小組會議」，將督促學校詳細調查申復成立理由的新事證及待查事項，限期2個月內完成。
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