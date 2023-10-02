北市41所學校營養午餐調漲 下學期補助國小每月1次有機菇

受到物價成本影響，北市有41所學校營養午餐調漲，平均漲幅約7元，北市教育局表示，為讓學生享用更健康豐富的午餐，規畫下學期開始除了每周補助有機三菜一有機米外，將再提供國小每月一次有機菇，教育局也強調，營養午餐從食材挑選到調理均有明確規範，確保學童健康，也將建置即時通報管道定期統計各校午餐廠商的違約記錄和處罰情形，預計10月中上路。

教育局表示，北市現階段國中小學校午餐每周均補助三次有機蔬菜及一次有機米，為了增加菜色變化並持續優化食材，教育局已規畫自112學年度下學期起，於國小試辦每月提供1次有機菇，讓學生享用更健康豐富的午餐。

教育局強調，營養午餐從食材驗收、備料、調理、配膳到送餐等流程均有標準程序，嚴格把關學校午餐供應品質與食安，教育局表示，依照履約規範，台北市學校午餐肉品及蛋類一律使用「可溯源國產食材」，目前全市學校午餐國產溯源食材整體覆蓋率已達98.64%。

針對近期進口蛋品流向爭議，教育局除宣布學校午餐暫停使用液蛋外，並清查所有提供液蛋食材的源頭廠商，請衛生局協助跨縣市聯繫稽查，掌握來源與流向。

教育局也將建置即時通報管道定期統計各校午餐廠商的違約記錄和處罰情形，預計於10月中旬啟用，並針對缺失廠商加重契約罰則，提升團膳廠商自主供餐管理，確保學生享用營養豐富的午餐時能安心無憂。