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國科會成立科技、民主與社會研究中心 三大任務曝光

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國科會今天成立首個國家層級跨領域、跨世代、跨國界之「科技、民主、社會研究中心」(Research Institute for Democracy, Societyand Emerging Technology，簡稱DSET)。記者趙宥寧／攝影
國科會今天成立首個國家層級跨領域、跨世代、跨國界之「科技、民主、社會研究中心」(Research Institute for Democracy, Societyand Emerging Technology，簡稱DSET)。記者趙宥寧／攝影

國科會今天成立首個國家層級跨領域、跨世代、跨國界之「科技、民主、社會研究中心」(Research Institute for Democracy, Societyand Emerging Technology，簡稱DSET)，將以民主治理為框架，兼顧民生及社會，提出因應科技發展的全方位國家及社會平等與安全政策架構，強化國家、社會、民眾生活與創新科技之間的連結。

科民社研究中心召集人、台大社會系特聘教授陳東升表示，科技、民主與社會研究中心共要推動三大任務，包含提供跨領域政策建言、跨國界民主觀點、跨世代人才培育。他表示，中心將透過人才培育建立跨國民主聯盟的合作，沒有一個智庫可以完成所有工作任務，在台灣跟中經院、台經院、資策會、國防安全研究院，可以合作建立政策研究的生態體系。

國科會主委吳政忠表示，人文社會科學在現今的科技發展與政策制定，扮演愈來愈重要的角色，例如對應半導體產業的國際化和戰略化，產業政策在國際政治脈絡中愈發複雜的發展，可見科技的發展，勢必影響民主治理和社會經濟發展。

吳政忠表示，在這個過程中，公民社會的民主參與，除了有助於落實發展過程中的公平公義之外，更有助於減低項目落地時對社會可能產生的影響與衝突。因此，國科會成立科技、民主與社會研究中心，針對全球與台灣政治、社會變遷、科技應用之影響，進行系統性的前瞻研究，深入探討新興科技發展對人文社會帶來影響與風險。

行政院長陳建仁今也出席開幕致詞，他表示，科技與人社連結迫在眉睫，常講科技不外乎人性，不管到美國國家科學院開會，各界強調科技需要跟人文結合，沒有任何一個科學專業可以單獨存在。他說，科技研發對人類福祉有最大貢獻，科技研發也可能帶來危機，需要人社科學家各界跨域檢視，才能使科技發展對人類福祉有貢獻。

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國科會 吳政忠 半導體

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