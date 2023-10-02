台科大無線與行動網路概論課程 獲EMI課程創新教學優等
各大學持續推動大專校院學生雙語化學習計畫，強化學生英語能力及國際就爭力。台科大資工系教授馮輝文開設「無線與行動網路概論」全英語課程，以學生為中心，利用課堂討論、提供輔助教材、加強專有名詞解釋等方式，來協助學生在第二外語下充分學習，並善用即時回饋系統以及各項工具，隨時了解學生於全英語授課的學習狀況，獲得第一屆全國全英語課程(EMI)創新教學課程影片競賽優等獎。
馮輝文已有十年以上的英語教學經驗，其中有兩年的EMI（全英語授課）經驗。在課堂中，他會先回顧前一次的教材，幫學生們複習，並使用視覺輔助工具，例如用手寫筆記標註於英文簡報幻燈片，以增強學生的視覺記憶。此外，他還利用「Poll Everywhere」等線上即時回饋系統來隨時了解學生學習狀況是否跟上。
馮輝文坦言，EMI英語授課師生都是在使用第二語言，其實不只學生擔心，教師也一樣遇到困難和挑戰，為此他在進行全英語課程前，會先了解學生對英語授課的擔憂，發現有近60%的學生會擔心他們無法理解英語授課的內容，還有一些是擔心課堂上無法用英文回答問題，有些人則害怕以英文考試作答。
馮輝文分析，英語教學和EMI之間的主要區別在於，EMI對教師提出了更高的要求，不僅需要在課堂上使用英語，還需要更多的準備工作，並將互動元素納入課程中，像是團體討論、各種資訊軟體應用納入教學過程。
馮輝文也特別強調專有名詞、關鍵詞彙和片語的英文解釋，並另外在網路上提供中文輔助教材影片，讓那些英語能力不足或在英文授課時無法完全理解課堂內容的學生也能自學使用，這些額外準備的中文精簡教學影片，可幫助學生理解，或是事先預習課程，讓英文授課更為順暢。
「我喜歡迎接具有挑戰性的任務，EMI教學已經改變了我的教學風格，也不斷精進我的教學技巧」。馮輝文表示，英語教學不僅有益於學生，同時提升了教師的教學方法。他說，其實上英文課程，收穫的不只是學生，收穫最多的是老師，因此，全英語課程對師生都有益處。
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