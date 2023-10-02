校園失物處理 議員促訂SOP

每學年學校園遊會常有失物招領攤位，光衣服就上百件，還有雨傘、文具、水壺等，堪比小型商場，更讓志工媽媽傷透腦筋的是，許多遺失物沒有人認領，讓學校相當困擾，也形同物品浪費，北市議員陳宥丞要求教育局研擬遺失物處理要點，如比照北捷，失物在招領或保管期後，可捐贈給公益團體、或辦義賣捐出所得。

議員陳宥丞說，他時常受邀學校參與各式活動，最近他發現園遊會的失物招領區攤位有琳瑯滿目找不到失主的失物，卻沒一套SOP，讓學校傷腦筋。

還有學校透露，曾有一件上頭印有名字的衣服遺失，學校循姓名找到失主，學生卻推說衣服不是他的，讓學校很傻眼，事後了解，學生可能以為衣服找不回，已經請爸媽另外買，若找回失物拿回家可能怕被罵，反而拒領。

陳宥丞說，其實這些遺失物許多都還堪用，功能也沒問題，若一直擺著找不到失主，放到壞掉或最後整批丟掉，其實都很浪費，保守估計若每間學校有100件失物，台北市每年會有上萬件遺失的美好被棄置。

議員要求教育局研擬遺失物處理要點，讓學校人員和志工有一套遵循準則。有台北市某國小學務主任認為，的確低年級學生遺失物品比例相當高，其中以衣服最多，目前撿到東西，如果上頭有姓名都會廣播同學來領，若教育局能訂定統一處理方式當然很好，但因物品狀況不一，也希望有處理彈性。

北市教育局表示，後續會參考北捷遺失物處理原則，研訂校園遺失物處理規範。